Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-governador anuncia repasse de R$ 6,34 milhões para ações de saúde na Operação Verão Total

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinaram, nesta sexta-feira (5/12), em Tramandaí, uma portaria que libera...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/12/2025 às 19h37
Vice-governador anuncia repasse de R$ 6,34 milhões para ações de saúde na Operação Verão Total
Gabriel Souza e Arita Bergmann celebraram aumento de repasses do Estado na comparação com ano anterior -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinaram, nesta sexta-feira (5/12), em Tramandaí, uma portaria que libera R$ 6,34 milhões para municípios e hospitais de referência dos litorais Norte e Sul do Estado ampliarem e qualificarem ações de saúde durante a Operação Verão Total 2025/2026.

Coordenador da iniciativa desde 2023, Gabriel explicou as razões que levaram à liberação do recurso e frisou o aumento de repasses em relação ao ano anterior. “O valor extra para a saúde no Litoral Norte durante a operação é importante porque, na alta temporada, há um aumento de demandas na área. Na temporada passada, havíamos repassado R$ 5 milhões, ou seja, neste ano aumentamos o recurso adicional em R$ 1,34 milhão”, destacou.

O repasse vai reforçar os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da rede hospitalar entre dezembro de 2025 e março de 2026. Nesse período, o fluxo de veranistas e de turistas para a região litorânea aumenta – consequentemente, cresce também o número de pessoas que buscam os serviços de urgência e emergência.

“Antes, quando assumimos o governo, não havia condições de destinar mais do que R$ 2 milhões da saúde para a Operação Verão Total. Agora, além de incluirmos os pronto atendimentos nesse programa, nós triplicamos o valor”, destacou Arita.

Vice-governador explicou que recurso visa melhorar atendimento na alta temporada, quando há aumento de demandas na região -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Vice-governador explicou que recurso visa melhorar atendimento na alta temporada, quando há aumento de demandas na região -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Sobre os repasses

Os recursos(veja como fica a distribuição na Portaria abaixo)serão pagos em parcela única, de acordo com a capacidade de atendimento de cada localidade, na próxima sexta-feira (12/12). Os 16 municípios que possuem unidade do Samu receberão R$ 100 mil, e seis municípios que contam também com unidade de suporte avançado – veículos que possuem Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) hospitalar para atendimento de casos graves – receberão R$ 200 mil. Os valores só poderão ser aplicados em ações do Samu 192.

Os municípios com praia de mar ou de água doce e que recebem um maior número de visitantes contarão com recursos do Estado, pagos em parcela única, para reforçarem as unidades de pronto atendimentos municipais 24h. O valor irá variar conforme o número de consultas e atendimentos registrados entre dezembro de 2024 e março de 2025.

Serão destinados R$ 80 mil para seis municípios que registraram até 2,8 mil atendimentos de urgência mensais no verão de 2024. Outros quatro municípios, que tiveram entre 2.801 e 8 mil atendimentos, receberão R$ 100 mil cada um. Oito municípios, cujo número de atendimentos no último verão superou 8 mil, terão direito a R$ 120 mil.

Para ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência, será destinado R$ 1,7 milhão adicional para 15 hospitais de referência regional do litoral que atendem 24h por dia. Serão pagos R$ 100 mil a 13 deles, enquanto o Hospital Universitário São Francisco de Paula e a Santa Casa de Rio Grande, no Litoral Sul, receberão R$ 200 mil cada.

Texto: Ascom GVG e Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 23 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP

Número foi alcançado no primeiro dia de imunização

 © Frame Ministério da Saúde
Saúde Há 21 horas

Padilha doa sangue e marca início da vacinação contra vírus sincicial

Ministro alerta gestantes para proteção de bebês contra bronqueolite
Saúde Há 1 dia

SP inicia vacinação de grávidas contra vírus sincicial respiratório

Imunização oferece proteção imediata aos recém-nascidos

 Gabriel Souza destacou compromisso com a melhoria da estrutura do hospital -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Saúde Há 2 dias

Gabriel assina convênio de R$ 3,4 milhões para nova UTI com 20 leitos no Hospital Tramandaí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vai repassar R$ 3,9 milhões para a construção da nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) d...

 Portarias autorizando os repasses extraordinários foram publicadas na sexta (5) no Diário Oficial do Estado -Foto: Ascom SES
Saúde Há 2 dias

Governo Leite destina mais de R$ 1,7 milhão para reconstruir rede de saúde de Erechim danificada em tempestade de granizo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), autorizou na quinta-feira (4/12) o repasse de R$ 1.786.269 para auxiliar na reconstruçã...

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias