Vice-governador anuncia repasse de R$ 6,34 milhões para ações de saúde na Operação Verão Total

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinaram, nesta sexta-feira (5/12), em Tramandaí, uma portaria que libera R$ 6,34 milhões para municípios e hospitais de referência dos litorais Norte e Sul do Estado ampliarem e qualificarem ações de saúde durante a Operação Verão Total 2025/2026.

Coordenador da iniciativa desde 2023, Gabriel explicou as razões que levaram à liberação do recurso e frisou o aumento de repasses em relação ao ano anterior. “O valor extra para a saúde no Litoral Norte durante a operação é importante porque, na alta temporada, há um aumento de demandas na área. Na temporada passada, havíamos repassado R$ 5 milhões, ou seja, neste ano aumentamos o recurso adicional em R$ 1,34 milhão”, destacou.

O repasse vai reforçar os atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da rede hospitalar entre dezembro de 2025 e março de 2026. Nesse período, o fluxo de veranistas e de turistas para a região litorânea aumenta – consequentemente, cresce também o número de pessoas que buscam os serviços de urgência e emergência.

“Antes, quando assumimos o governo, não havia condições de destinar mais do que R$ 2 milhões da saúde para a Operação Verão Total. Agora, além de incluirmos os pronto atendimentos nesse programa, nós triplicamos o valor”, destacou Arita.

Vice-governador explicou que recurso visa melhorar atendimento na alta temporada, quando há aumento de demandas na região -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Sobre os repasses

Os recursos(veja como fica a distribuição na Portaria abaixo)serão pagos em parcela única, de acordo com a capacidade de atendimento de cada localidade, na próxima sexta-feira (12/12). Os 16 municípios que possuem unidade do Samu receberão R$ 100 mil, e seis municípios que contam também com unidade de suporte avançado – veículos que possuem Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) hospitalar para atendimento de casos graves – receberão R$ 200 mil. Os valores só poderão ser aplicados em ações do Samu 192.

Os municípios com praia de mar ou de água doce e que recebem um maior número de visitantes contarão com recursos do Estado, pagos em parcela única, para reforçarem as unidades de pronto atendimentos municipais 24h. O valor irá variar conforme o número de consultas e atendimentos registrados entre dezembro de 2024 e março de 2025.

Serão destinados R$ 80 mil para seis municípios que registraram até 2,8 mil atendimentos de urgência mensais no verão de 2024. Outros quatro municípios, que tiveram entre 2.801 e 8 mil atendimentos, receberão R$ 100 mil cada um. Oito municípios, cujo número de atendimentos no último verão superou 8 mil, terão direito a R$ 120 mil.

Para ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência, será destinado R$ 1,7 milhão adicional para 15 hospitais de referência regional do litoral que atendem 24h por dia. Serão pagos R$ 100 mil a 13 deles, enquanto o Hospital Universitário São Francisco de Paula e a Santa Casa de Rio Grande, no Litoral Sul, receberão R$ 200 mil cada.