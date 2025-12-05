Gabriel assina convênio de R$ 3,4 milhões para nova UTI com 20 leitos no Hospital Tramandaí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, vai repassar R$ 3,9 milhões para a construção da nova Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Tramandaí, no Litoral Norte. Quando estiver em operação, a UTI terá 20 leitos para o atendimento à população. O convênio que libera os recursos foi assinado na tarde desta sexta-feira (5/12) pelo vice-governador Gabriel Souza e pela secretaria da Saúde, Arita Bergmann, em solenidade realizada na instituição.

“Temos compromisso com a melhoria da estrutura deste hospital. Depois de tantas mudanças administrativas ao longo dos anos, é hora de qualificarmos definitivamente esse espaço, garantindo qualidade dos serviços e bem-estar para quem precisa do atendimento de alta complexidade", destacou o vice-governador.

A nova UTI terá instalações elétricas, hidrossanitárias e de gases e de ar-condicionado capazes de dar conta da demanda de pacientes, substituindo a UTI atual, que será demolida no futuro. Além da melhor estrutura, terá quatro leitos a mais, superando os atuais 16. Dos novos, dois serão leitos de isolamento.

O espaço também será mais amplo, com áreas de apoio, como sala de espera para visitantes, mais adequados do que na atual UTI, em relação ao número de leitos. “Esperamos ver em breve o início das obras, para que o hospital qualifique sua estrutura e possa avançar no atendimento de outras especialidades, como cirurgia bariátrica e uma área de queimados”, projetou Arita.

Mais entregas

O vice-governador Gabriel Souza realizou outras entregas para a saúde do Litoral nesta sexta-feira. “Para nós que estamos na gestão pública, nós trabalhamos muito no processo, botamos as contas em dia, fizemos as reformas necessárias no Estado, com recursos em caixa fizemos investimentos. Isso demanda uma série de reuniões de trabalho, lá em gabinetes, em Porto Alegre, que não aparece a população. O processo é demorado, mas o resultado é que é o mais importante”, avaliou Gabriel.