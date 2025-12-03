Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

BC Protege+ bloqueia 3.170 tentativas de abertura de contas falsas

Segundo Banco Central, 193,8 mil pessoas ativaram proteção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 19h58

Em três dias de funcionamento, o BC Protege+ bloqueou 3.170 tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente divulgado pela instituição, 193,8 mil pessoas ativaram a proteção, e as instituições financeiras fizeram 3,04 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de contas ou inclusão de titulares.

Os dados foram apurados até as 17h45 desta quarta-feira (3). Lançado na segunda (1º), o BC Protege+ é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas-corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas.

Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta.

O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa.

Como ativar

Acesse a área logada do Meu BC com Conta gov.br nível prata ou ouro e verificação em duas etapas habilitada;

Localize o serviço BC Protege+ e ative a proteção;

Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização;

A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente.

Desativação

Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege+ e desativar a proteção temporariamente. O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento.

O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Tesouro reprova empréstimo de R$ 20 bilhões aos Correios

Estatal terá de negociar com bancos ou esperar aporte do Tesouro

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Governo lança plano conjunto contra fraudes bancárias digitais

Brasil é segundo país do mundo em tentativas de golpes e fraudes, diz
Economia Há 4 horas

Escolas do Norte e Nordeste terão R$ 53 milhões para ampliar internet

Programa do BNDES e ministérios prevê beneficiar 410 mil estudantes

 Tecnisa
Economia Há 6 horas

Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas

Empreendimento de alto padrão em parceria com a Hines evidencia o processo de consolidação do Jardim das Perdizes como um bairro planejado de São P...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 10 horas

Diretores e gerentes negros ganham 34% menos que brancos, revela IBGE

Entre todos os trabalhadores, brancos recebem 66% a mais

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Conselho de Ética abre dois processos disciplinares contra o deputado André Janones
Saúde Há 12 minutos

Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS
Política Há 12 minutos

Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias
Câmara Há 28 minutos

Tributação alta e falta de acesso a dermatologistas agravam cenário do câncer de pele no Brasil
Câmara Há 28 minutos

Especialistas cobram cumprimento da Lei dos 60 Dias para reduzir mortes por câncer de pele

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,19 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,869,02 +0,24%
Ibovespa
161,755,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias