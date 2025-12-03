Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Indígenas recebem 8,3 mil filtros para acesso à água potável

Iniciativa vai beneficiar 33 mil indígenas na Amazônia e Centro-Oeste

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 19h38

Uma iniciativa do Ministério da Saúde deve ampliar o acesso à água potável para mais de 33 mil indígenas que vivem em 23 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) da Amazônia Legal e da região Centro-Oeste.

Em parceria com a ONG Água é Vida e o Instituto Alok, a pasta distribuiu mais de 8,3 mil filtros com nanotecnologia a famílias que enfrentam escassez de água de qualidade , sobretudo durante períodos de seca severa. A tecnologia permite remover agentes causadores de doenças de veiculação hídrica, como a diarreia e a giardíase.

O secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba, afirmou que a ação reforça o compromisso do governo federal com a segurança hídrica e a proteção da população indígena. Segundo ele, a iniciativa reúne esforços para assegurar o acesso à água potável mesmo em situações críticas, prevenindo doenças e garantindo condições básicas de cuidado.

Tapeba destacou ainda a importância do uso de tecnologias adequadas e do monitoramento contínuo para orientar intervenções rápidas e alinhadas às necessidades reais das comunidades.

O filtro distribuído é um dispositivo de fácil instalação, que pode ser acoplado a baldes ou garrafas PET. Ele é capaz de filtrar até 800 mililitros por minuto e entre 60 e 100 litros por dia. A tecnologia utiliza membranas com poros de 0,1 micrômetro, permitindo a remoção de microrganismos que causam diarreia, disenteria, giardíase, infecções intestinais e vírus como rotavírus e norovírus. As famílias também receberam orientação para instalação e manutenção do equipamento.

O desempenho de cada filtro será acompanhado por meio de um aplicativo de celular que utiliza leitura de QR code para gerar relatórios georreferenciados. As informações coletadas incluem dados de qualidade da água, impactos na saúde e indicadores socioambientais das famílias atendidas.

As primeiras unidades foram entregues às famílias da Aldeia Muritinga, da etnia Mura , no DSEI Manaus (AM). O conselheiro Wallace Mura, representante do Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condise), afirmou que a chegada dos filtros ocorre em um momento oportuno.

“Recentemente, tivemos um surto de diarreia e vômito em crianças e idosos. Com a chegada desses filtros, nossa expectativa é que casos como esses diminuam. É um projeto muito importante para os nossos parentes e para as nossas famílias aqui da aldeia”, afirmou.

Para o diretor de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena, Bruno Cantarella, os filtros devem oferecer mais segurança para a coleta de água em igarapés, rios e lagoas, especialmente durante a seca, reduzindo o risco de contaminação por agentes relacionados à qualidade da água.

Segundo o Ministério da Saúde, os equipamentos ajudarão a garantir água adequada para consumo nos períodos de maior restrição hídrica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Jerônimo Gonzalez/MS
Saúde Há 16 minutos

Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS

Texto orienta 14 milhões de inscritas no CadÚnico sobre direito

 Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado para oferecer atendimento especializado em saúde para idosos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (3/12), em Santiago, o Serviço Especializado de Saúde da Pess...

 Secretária Arita Bergmann visitou hospital na terça (2) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 3 horas

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Com R$ 919 mil anuais em recursos do SUS Gaúcho, o Hospital Municipal de São Pedro do Sul passará a contar com um ambulatório de cirurgia vascular ...
Saúde Há 4 horas

SUS terá teleatendimento em saúde mental para viciados em bets

Governo também lança plataforma para usuário bloquear CPF em jogos

 Foto de Arthur Vargas/SES
ICMS Há 5 horas

Empresas podem destinar até 5% do ICMS devido para financiar obras e compra de equipamentos em hospitais do SUS

Governo do RS lança Programa Pró-Hospitais (PPH/RS) para compensação de ICMS

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Conselho de Ética abre dois processos disciplinares contra o deputado André Janones
Saúde Há 12 minutos

Beneficiárias recebem mensagens sobre retirada de absorventes no SUS
Política Há 12 minutos

Alerj deve decidir sobre prisão de Bacellar nos próximos dias
Câmara Há 28 minutos

Tributação alta e falta de acesso a dermatologistas agravam cenário do câncer de pele no Brasil
Câmara Há 28 minutos

Especialistas cobram cumprimento da Lei dos 60 Dias para reduzir mortes por câncer de pele

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,19 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,869,02 +0,24%
Ibovespa
161,755,19 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias