Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (3/12), em Santiago, o Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS. Também foram assinados dois convênios do Programa Avançar Mais na Saúde com o Hospital de Caridade de Santiago, que somam R$ 6,44 milhões. Os atos foram conduzidos pela titular da SES, Arita Bergmann, que cumpre agenda da pasta pela região Central do Estado.

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado que tem como objetivo oferecer atendimento especializado para pessoas com 60 anos ou mais, especialmente aquelas consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência. O programa funciona por meio de serviços regionalizados de saúde, que atuam como apoio à atenção primária. Com isso, busca-se evitar internações desnecessárias e reduzir as filas de espera por atendimento especializado.

“O governo do Estado colocou como uma de suas prioridades cuidar das pessoas, especialmente daquelas mais idosas. E essa é a tarefa que o Programa Saúde 60+ RS está cumprindo. Aqui em Santiago, a parceria com o município já mostra que será um sucesso e uma referência importante para toda a região, basta vermos a estrutura, a organização e tudo que está projetado para ser oferecido pelo serviço”, afirmou Arita.

A meta é implantar até 20 centros do Saúde 60+ RS em diferentes regiões do Estado. Até o momento, 15 serviços foram habilitados e sete deles já estão em funcionamento nos municípios de Caxias do Sul, Tenente Portela, Marau, Lajeado, Panambi, Novo Hamburgo e Pelotas. As demais unidades estão em fase de implantação.

A coordenadora do Saúde 60+ RS de Santiago, Claudete Moreschi, destacou a alegria de inaugurar o serviço e saudou especialmente os idosos presentes. “Hoje iniciamos as atividades do Saúde 60+ RS, um espaço que nasce do compromisso coletivo com o cuidado mais atento, mais sensível e mais qualificado com as pessoas idosas do nosso município e da região. Ele é resultado de organização, de responsabilidade técnica e de esforço conjunto para fortalecermos a rede de atenção”, ressaltou.

Claudete explicou ainda que o trabalho será desenvolvido com foco na avaliação multidimensional da pessoa idosa, escuta ativa e planos de cuidado construídos de forma individualizada, sempre em diálogo com a atenção primária.

O governo repassará R$ 120 mil mensalmente para custeio do serviço inaugurado em Santiago, que será referência para 11 municípios da região Central e cujas metas mensais incluem 320 consultas médicas, mais de 1,2 mil atendimentos pela equipe multiprofissional e cerca de 910 exames.

O prefeito de Santiago, Marcelo Pirú, agradeceu à equipe e ao apoio que o governo tem dado aos municípios. “O Rio Grande do Sul é o Estado do Brasil que tem o maior índice de envelhecimento, com 20% da população já idosa. A previsão é que essa porcentagem dobre nas próximas décadas. É preciso se preparar para tudo que as evidências demonstram a médio e longo prazos, pois é isso vai fazer a diferença na vida do cidadão”, complementou.

Convênios com o Hospital de Caridade de Santiago vão permitir a construção da unidade de internação e a reforma da emergência -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Avançar Mais na Saúde

Um dos convênios assinados pela secretária da Saúde repassa ao Hospital de Caridade de Santiago R$ 5,57 milhões, que serão aplicados na construção da unidade de internação, com objetivo de ampliar o número de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e na implantação de um centro integrado de saúde da mulher, que disponibilizará assistência integral em saúde preventiva, oferecendo consulta especializada e exames de mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia, entre outros serviços.

“Estamos em uma instituição que é referência regional e que sempre elabora bons projetos para atender ao interesse público e, acima de tudo, para levar saúde para a população”, disse Arita. “Hoje estamos coroando com este ato um trabalho excelente desta instituição, com sua liderança e sua equipe qualificada. Esses dois convênios significam que o Hospital de Santiago vai continuar crescendo para poder atender cada vez mais a população local e da região”, acrescentou a secretária.

O segundo convênio formalizado libera R$ 870 mil em recursos para a reforma da estrutura física do pronto atendimento de urgência e emergência do hospital. A obra promoverá adequações no espaço para que ele possa atender ao aumento da demanda regional pelo serviço, proporcionando mais conforto para os pacientes e agilidade nos atendimentos clínicos.

Ruderson Sobreira, diretor do Grupo Hospitalar Santiago, que administra a instituição, destacou a importância dos investimentos estaduais. "Nós nunca tivemos esse volume de investimentos em nenhum outro governo. Essa gestão estadual, que começou com uma dívida de mais de R$ 1,2 bilhão e devia a fornecedores e a hospitais, hoje tem tudo em dia e continua avançando. Não é à toa que o nome do programa é Avançar Mais na Saúde”, salientou.