Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Com R$ 919 mil anuais em recursos do SUS Gaúcho, o Hospital Municipal de São Pedro do Sul passará a contar com um ambulatório de cirurgia vascular ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/12/2025 às 18h23
Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês
Secretária Arita Bergmann visitou hospital na terça (2) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Com R$ 919 mil anuais em recursos do SUS Gaúcho, o Hospital Municipal de São Pedro do Sul passará a contar com um ambulatório de cirurgia vascular que irá realizar 120 consultas e 30 cirurgias mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em visita ao local na terça-feira (2/12).

Atualmente, pacientes do município que necessitam de uma cirurgia de varizes precisam se deslocar até Santa Maria, a 44 quilômetros. Com o novo serviço, os procedimentos poderão ser realizados na unidade hospitalar, o que beneficiará não só os pacientes de São Pedro do Sul, mas de outros 30 municípios da região.

Os recursos serão destinados como incentivo financeiro do Programa Assistir. Com o acréscimo do novo repasse anunciado ontem, o hospital receberá R$ 2,5 milhões por ano do Estado. Atualmente, a instituição recebe R$ 1,6 milhão como incentivo pelo serviço de pronto-atendimento de urgência e emergência, além de um suplemento por ser um hospital público.

O investimento estadual reforça a recuperação do hospital, que pertence ao município e, desde 2023, está sob gestão do Grupo Hospitalar São Roque, de Faxinal do Soturno. Em 2024, o bloco cirúrgico, que estava fechado havia dez anos, foi reaberto, e o pronto-atendimento passou a realizar exames de tomografia e ecografia.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado para oferecer atendimento especializado em saúde para idosos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 minutos

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na quarta-feira (3/12), em Santiago, o Serviço Especializado de Saúde da Pess...
Saúde Há 1 hora

SUS terá teleatendimento em saúde mental para viciados em bets

Governo também lança plataforma para usuário bloquear CPF em jogos

 Foto de Arthur Vargas/SES
ICMS Há 2 horas

Empresas podem destinar até 5% do ICMS devido para financiar obras e compra de equipamentos em hospitais do SUS

Governo do RS lança Programa Pró-Hospitais (PPH/RS) para compensação de ICMS

 Assinatura para habilitação do programa foi realizada pela secretária Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo do Estado firma contrato com Apae de São Pedro do Sul para abertura de centro do TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou cerimônia para assinatura de contrato que habilita a Associação de Pais e Amig...

 freepik
Saúde Há 4 horas

Cirurgião plástico comenta tendências de cirurgias faciais

Cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló comenta as principais técnicas de rejuvenescimento facial que se destacaram no ISAPS 2024.

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos
Senado Federal Há 1 minuto

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção
Senado Federal Há 1 minuto

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line
Saúde Há 2 minutos

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde
Saúde Há 2 minutos

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,34%
Euro
R$ 6,20 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,971,45 +1,80%
Ibovespa
161,766,19 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias