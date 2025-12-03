Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Com R$ 919 mil anuais em recursos do SUS Gaúcho, o Hospital Municipal de São Pedro do Sul passará a contar com um ambulatório de cirurgia vascular que irá realizar 120 consultas e 30 cirurgias mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, em visita ao local na terça-feira (2/12).

Atualmente, pacientes do município que necessitam de uma cirurgia de varizes precisam se deslocar até Santa Maria, a 44 quilômetros. Com o novo serviço, os procedimentos poderão ser realizados na unidade hospitalar, o que beneficiará não só os pacientes de São Pedro do Sul, mas de outros 30 municípios da região.

Os recursos serão destinados como incentivo financeiro do Programa Assistir. Com o acréscimo do novo repasse anunciado ontem, o hospital receberá R$ 2,5 milhões por ano do Estado. Atualmente, a instituição recebe R$ 1,6 milhão como incentivo pelo serviço de pronto-atendimento de urgência e emergência, além de um suplemento por ser um hospital público.

O investimento estadual reforça a recuperação do hospital, que pertence ao município e, desde 2023, está sob gestão do Grupo Hospitalar São Roque, de Faxinal do Soturno. Em 2024, o bloco cirúrgico, que estava fechado havia dez anos, foi reaberto, e o pronto-atendimento passou a realizar exames de tomografia e ecografia.