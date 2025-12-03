Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Escolas do Norte e Nordeste terão R$ 53 milhões para ampliar internet

Programa do BNDES e ministérios prevê beneficiar 410 mil estudantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 17h23

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério das Comunicações (MCom) lançaram a segunda seleção pública do programa Fust Escolas Conectadas. O edital destina R$ 53,3 milhões em recursos não reembolsáveis para levar internet de alta velocidade a 1.258 escolas públicas do Norte e do Nordeste.

A previsão é beneficiar cerca de 410 mil estudantes com conectividade para uso pedagógico.

As duas seleções do programa, com o novo investimento, passam a alcançar quase 1 milhão de estudantes. A primeira, lançada em 2023, disponibilizou R$ 60 milhões para conectar 1,5 mil escolas, das quais 824 já estão com infraestrutura instalada.

A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), que combina expansão de infraestrutura, contratação de serviços e monitoramento contínuo da qualidade. As diretrizes do edital foram definidas por MCom, MEC e Casa Civil, e aprovadas pelo Conselho Gestor do Fust.

“Com esta segunda seleção de projetos, o BNDES segue expandindo o alcance do Fust nas regiões com os piores indicadores de conectividade”, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O edital prevê a instalação de infraestrutura completa — redes internas e externas, cabeamento, switches, roteadores e wi-fi — além do serviço de conexão por 24 meses e manutenção integral. As escolas selecionadas estão em áreas com presença de fibra óptica, mas ainda sem conectividade adequada para fins pedagógicos.

“Este segundo edital é mais um passo fundamental para atingirmos, até o final do próximo ano, a nossa meta de levar conectividade significativa para as salas de aulas de todas as escolas do país”, disse o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Serão 392 escolas conectadas no Pará (Lote A), 368 no Maranhão e Ceará (Lote B) e 498 em Pernambuco e Bahia (Lote C). O cronograma estabelece que 15% das unidades estejam conectadas em até três meses após a assinatura dos contratos; 50% em seis meses; e 100% — todas as 1.258 — em no máximo nove meses.

“A internet adequada em sala de aula é condição para que todos os estudantes tenham as mesmas oportunidades de aprender e se desenvolver. Com este novo edital, avançamos na atuação integrada do governo para levar infraestrutura de qualidade às escolas que mais precisam, especialmente no Norte e Nordeste”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana.

O BNDES será responsável pela seleção das propostas e pelo acompanhamento das entregas. Três prestadoras de telecomunicações serão escolhidas para conectar as escolas, e uma quarta para monitorar a velocidade, qualidade e disponibilidade das conexões em tempo real, por meio de uma plataforma nacional.

A primeira seleção pública, com R$ 60 milhões, contemplou 529 escolas no Amapá e Pará, 633 no Acre e Amazonas e 341 na Bahia, Maranhão e Paraíba. As contratadas foram selecionadas no fim de 2023, e 772 escolas já receberam infraestrutura de conectividade.

O Fust, administrado pelo MCom, tem como objetivo expandir redes e serviços de telecomunicações, reduzir desigualdades regionais e estimular tecnologias de conectividade voltadas ao desenvolvimento econômico e social. O BNDES atua como agente financeiro e responsável pela execução e fiscalização dos projetos.

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
