Tenente Portela garantirá R$ 5,4 milhões para recuperar trechos urbanos da RSC-472 e ERS-330

O município celebra o investimento como um passo importante para qualificar sua infraestrutura urbana e impulsionar o desenvolvimento local.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
03/12/2025 às 16h21
Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Tenente Portela foi confirmada, na manhã desta quarta-feira (3), entre os 12 municípios contemplados no novo pacote de investimentos anunciado pelo governo do Estado no Palácio Piratini. Ao todo, o Rio Grande do Sul destinará R$ 122 milhões para diferentes cidades, e Tenente Portela será beneficiada com R$ 5,4 milhões, valor que será aplicado na municipalização e recuperação de trechos urbanos da RSC-472 e da ERS-330.

O prefeito Rosemar Sala comemorou a conquista e destacou que o anúncio representa a consolidação de um trabalho articulado junto ao governo estadual ao longo dos últimos três anos. Segundo ele, o investimento permitirá a recuperação completa da malha asfáltica central da ERS-330 no perímetro urbano, melhorando a trafegabilidade, a mobilidade e a segurança dos moradores e motoristas.

Sala também enfatizou que o repasse atende a uma determinação direta do governador, reforçando a parceria institucional entre Tenente Portela e o Estado, construída por meio de diálogo permanente e planejamento estratégico.

A comitiva portelense presente no anúncio foi composta pelo prefeito; pela primeira-dama e secretária de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Bettio Sala; pelo secretário de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias; pelo secretário de Urbanismo e Zeladoria, Marcos Quevedo de Paula; e pelo secretário adjunto de Assistência Social, Cleber Giordani Tesche.

