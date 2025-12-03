Governo do Estado firma contrato com Apae de São Pedro do Sul para abertura de centro do TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou cerimônia para assinatura de contrato que habilita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São Pedro do Sul, como centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . O ato ocorreu na terça-feira (2/12), com a presença da secretária Arita Bergmann. A habilitação irá ampliar a oferta de atendimentos especializados às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no município.

Com equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico pediatra, assistente social, pedagogo, educador físico e nutricionista, o CAS de São Pedro do Sul vai oferecer atendimento integral para os usuários. O repasse mensal do Estado será de R$ 100 mil conforme previsto em contrato, e a meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos a pelo menos 150 usuários.

Durante a solenidade, Arita ressaltou a importância do trabalho do programa TEAcolhe e a expectativa para o CAS de São Pedro do Sul. “É uma tarde inesquecível. Sabemos que um propósito foi alcançado quando todos convergem para fazer aquilo que todos nós queremos: acolhimento para a população do Rio Grande do Sul, em especial para as famílias atípicas”, pontuou.

Estrutura acolhedora

Eduarda Corrêa, mãe do Inácio, criança atendida pela Apae do município, compartilhou sua própria experiência. “Quando recebemos o diagnóstico, não encontramos ninguém para nos amparar. Foi aí que eu procurei a Apae. Aqui o atendimento é maravilhoso e as profissionais são muito acolhedoras. Essa assinatura de hoje é imensamente importante, porque vai proporcionar atendimento qualificado às cidades do interior, facilitando a vida dos usuários e das famílias”, avaliou Eduarda.

A escolha estratégica da Apae de São Pedro do Sul para receber o CAS TEAcolhe se deve ao número significativo de usuários com transtorno do espectro autista, com importante demanda por atendimentos e grandes distâncias geográficas. O CAS será referência para os seguintes municípios da região de saúde Verdes Campos:

Agudo



Dilermando de Aguiar



Dona Francisca



Faxinal do Soturno



Formigueiro

Itaara



Ivorá



Júlio de Castilhos

Nova Palma

Paraíso do Sul

Pinhal Grande

Quevedos

Restinga Seca

Santa Maria

São João do Polêsine

São Martinho da Serra



São Pedro do Sul



São Sepé

Silveira Martins

Toropi

Vila Nova do Sul.

Também presente na assinatura do contrato, a diretora da Apae, Inês Marchezan, salientou que o momento é um divisor de águas. “Esse contrato representa um marco tanto para a Apae quanto para a história da inclusão no município e na região, porque vai mudar a vida das famílias e dos usuários que estão dentro do espectro autista, que terão atendimento multidisciplinar”, assegurou.

Programa TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa da Secretaria da Saúde que visa organizar e qualificar a rede de atenção à saúde, para pessoas com TEA, em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

