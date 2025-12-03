Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Governo do Estado firma contrato com Apae de São Pedro do Sul para abertura de centro do TEAcolhe

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou cerimônia para assinatura de contrato que habilita a Associação de Pais e Amig...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/12/2025 às 16h07
Governo do Estado firma contrato com Apae de São Pedro do Sul para abertura de centro do TEAcolhe
Assinatura para habilitação do programa foi realizada pela secretária Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), realizou cerimônia para assinatura de contrato que habilita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de São Pedro do Sul, como centro de atendimento em saúde (CAS) do Programa TEAcolhe . O ato ocorreu na terça-feira (2/12), com a presença da secretária Arita Bergmann. A habilitação irá ampliar a oferta de atendimentos especializados às pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) no município.

Com equipe multidisciplinar formada por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, médico pediatra, assistente social, pedagogo, educador físico e nutricionista, o CAS de São Pedro do Sul vai oferecer atendimento integral para os usuários. O repasse mensal do Estado será de R$ 100 mil conforme previsto em contrato, e a meta mínima mensal é de 1,2 mil atendimentos a pelo menos 150 usuários.

Durante a solenidade, Arita ressaltou a importância do trabalho do programa TEAcolhe e a expectativa para o CAS de São Pedro do Sul. “É uma tarde inesquecível. Sabemos que um propósito foi alcançado quando todos convergem para fazer aquilo que todos nós queremos: acolhimento para a população do Rio Grande do Sul, em especial para as famílias atípicas”, pontuou.

Ambientação busca oferecer sensações de acolhimento e bem-estar a usuários e familiares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Ambientação busca oferecer sensações de acolhimento e bem-estar a usuários e familiares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Estrutura acolhedora

Eduarda Corrêa, mãe do Inácio, criança atendida pela Apae do município, compartilhou sua própria experiência. “Quando recebemos o diagnóstico, não encontramos ninguém para nos amparar. Foi aí que eu procurei a Apae. Aqui o atendimento é maravilhoso e as profissionais são muito acolhedoras. Essa assinatura de hoje é imensamente importante, porque vai proporcionar atendimento qualificado às cidades do interior, facilitando a vida dos usuários e das famílias”, avaliou Eduarda.

A escolha estratégica da Apae de São Pedro do Sul para receber o CAS TEAcolhe se deve ao número significativo de usuários com transtorno do espectro autista, com importante demanda por atendimentos e grandes distâncias geográficas. O CAS será referência para os seguintes municípios da região de saúde Verdes Campos:

  • Agudo
  • Dilermando de Aguiar
  • Dona Francisca
  • Faxinal do Soturno
  • Formigueiro
  • Itaara
  • Ivorá
  • Júlio de Castilhos
  • Nova Palma
  • Paraíso do Sul
  • Pinhal Grande
  • Quevedos
  • Restinga Seca
  • Santa Maria
  • São João do Polêsine
  • São Martinho da Serra
  • São Pedro do Sul
  • São Sepé
  • Silveira Martins
  • Toropi
  • Vila Nova do Sul.

Também presente na assinatura do contrato, a diretora da Apae, Inês Marchezan, salientou que o momento é um divisor de águas. “Esse contrato representa um marco tanto para a Apae quanto para a história da inclusão no município e na região, porque vai mudar a vida das famílias e dos usuários que estão dentro do espectro autista, que terão atendimento multidisciplinar”, assegurou.

Fachada da unidade que passa a ser referência para atendimentos a municípios da região -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Fachada da unidade que passa a ser referência para atendimentos a municípios da região -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Programa TEAcolhe

O TEAcolhe é um programa da Secretaria da Saúde que visa organizar e qualificar a rede de atenção à saúde, para pessoas com TEA, em todas as regiões do Estado. Criado com base na Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA, o programa promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida, com foco na inclusão, no suporte às famílias e no acesso a diagnósticos e terapias especializadas.

Equipe de profissionais do CAS e convidados prestigiaram a cerimônia -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Equipe de profissionais do CAS e convidados prestigiaram a cerimônia -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo do Estado para oferecer atendimento especializado em saúde para idosos -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
