Cirurgião plástico comenta tendências de cirurgias faciais

O termo rejuvenescimento facial refere-se a práticas estéticas (cirúrgicas e não cirúrgicas) que visam reduzir sinais de envelhecimento, como rugas, flacidez, perda de volume, manchas e perda de contorno, restaurando uma aparência mais equilibrada e jovem.

Em 2024, foram realizados cerca de 38 milhões de procedimentos estéticos globais, entre cirúrgicos e não cirúrgicos. Desse total, mais de 7,4 milhões envolveram face e cabeça, um crescimento de 4,3% em relação ao ano anterior.

Entre os procedimentos não cirúrgicos mais procurados globalmente, destacam-se:

Toxina botulínica – com aproximadamente 7,8 milhões de aplicações.

– com aproximadamente de aplicações. Preenchimento com ácido hialurônico – cerca de 6,3 milhões .

– cerca de . Outras técnicas como skin tightening (firmeza da pele não cirúrgica), peelings químicos e remoção de pelos também aparecem com destaque.

No segmento cirúrgico facial, alguns procedimentos se destacam fortemente:

Blefaroplastia (cirurgia das pálpebras) foi o mais realizado, com ~2,1 milhões de cirurgias em 2024, ultrapassando até a lipoaspiração.

foi o mais realizado, com de cirurgias em 2024, ultrapassando até a lipoaspiração. Face lift (cirurgia da face), com 121,494 cirurgias.

No Brasil, os dados mais recentes indicam que em 2024 foram realizados um pouco mais de 3 milhões de procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, dos quais 74.973 foram relacionados a rejuvenescimento facial.

O cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló, membro da SBCP, explica que as cirurgias de Blefaroplastia e Face Lift - Deep Plane (cirurgias mais profundas para face e pescoço) são amplamente procuradas para rejuvenescimento facial com naturalidade. Ele esclarece que essas cirurgias são opções quando há flacidez significativa, excesso de pele ou comprometimento estrutural, além do que tratamentos menos invasivos podem resolver.

"Os benefícios principais incluem melhora da aparência geral, sensação de mais viço, contorno facial mais definido, e em alguns casos, melhora funcional, como no caso da pele caída das pálpebras, que atrapalha visão"

O rejuvenescimento facial permanece como uma das áreas de maior demanda no setor estético, combinando procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. A tendência global é de crescente busca por intervenções, com recuperação rápida e resultados naturais, sem perder de vista a segurança e a técnica.