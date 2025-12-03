Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”

Dr. Leandro H. Oshiro explica sobre as cirurgias faciais mais indicadas para o fenômeno "rosto de Ozempic", que permitem remover o excesso de pele,...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/12/2025 às 11h33
Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”
freepik

A perda rápida de gordura facial associada ao uso de semaglutida ("rosto de Ozempic") pode provocar flacidez significativa e prejuízo no contorno facial. Segundo alguns trabalhos publicados na MDPI, Dermatological Reviews, Plastic and Reconstructive Surgery diversos procedimentos cirúrgicos têm sido considerados para restaurar a estrutura e o volume perdidos com o uso da semaglutida: lifting facial (ritidoplastia), lifting cervical (neck lift) e lipoenxertia facial.

Segundo o Dr. Leandro H. Oshiro, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), essas cirurgias permitem não apenas remover o excesso de pele, mas também reposicionar tecidos profundos e, quando indicado, devolver volume por meio de enxerto de gordura. "São técnicas que proporcionam resultados duradouros e previsíveis, especialmente em pacientes que passaram por emagrecimento rápido", explica o cirurgião e comenta cada uma das cirurgias:

Face lifting (ritidoplastia)

O face lifting é um procedimento estabelecido para reposicionar os tecidos faciais profundos, remover excesso de pele e restaurar o contorno estrutural da face. "Na minha prática, utilizo técnicas de ritidoplastia em plano profundo para tratar flacidez intensa", detalha.

Neck lifting (cervicoplastia)

O neck lifting é uma cirurgia voltada para a região do pescoço e mandíbula, frequentemente combinada ao lifting facial em pacientes com flacidez acentuada após perda de peso. "Pacientes com papada pronunciada ou flacidez na linha mandibular após emagrecimento rápido se beneficiam muito do neck lift, pois reposicionar o músculo e remover a pele redundante promove harmonia facial de forma eficaz", avalia.

Lipoenxertia facial

A lipoenxertia facial utiliza gordura autóloga (do próprio paciente), coletada por lipoaspiração, purificada e enxertada em regiões como bochechas, têmporas e queixo, para restaurar volume perdido. "A lipoenxertia é especialmente útil para pacientes que perderam gordura facial e desejam um preenchimento duradouro e natural, usando seu próprio tecido", diz o cirurgião plástico.

Considerações sobre indicação e riscos

De acordo com o Dr. Leandro Oshiro, a escolha entre esses procedimentos deve considerar o grau de flacidez, a velocidade e a quantidade de perda de gordura e as expectativas do paciente. "Nem todos os casos de ‘rosto de Ozempic' demandam cirurgia imediata; mas, quando a perda de sustentação é significativa, uma abordagem cirúrgica pode ser a solução mais eficaz e duradoura". E continua: "Por se tratar de cirurgias invasivas, é fundamental que o paciente realize avaliação completa, incluindo risco anestésico, viabilidade de cicatrização e manutenção de peso, para otimizar os resultados".

O cirurgião finaliza dizendo que os tratamentos cirúrgicos citados configuram-se como opções robustas para o manejo do "rosto de Ozempic", oferecendo restauração do contorno facial, firmeza e volume perdido. Cada técnica apresenta indicações específicas e pode ser combinada conforme a necessidade individual. A decisão deve ser feita junto com um cirurgião plástico experiente, com base em avaliação clínica cuidadosa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 20 minutos

Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina

A partir desta quarta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacina contra a variante JN.1 da Covi...

 Vacinas devem estar disponíveis nos estoques municipais e nas unidades de saúde já na próxima semana -Foto: João Risi/Ministério da Saúde
Saúde Há 2 horas

RS recebe 32 mil doses de vacina para gestantes que imuniza bebês contra a bronqueolite

A Secretaria da Saúde (SES) recebe, nesta quarta-feira (3/12), uma remessa do Ministério da Saúde (MS) de 32 mil doses da vacina contra o vírus sin...

 (Foto: Marcelino Antunes)
Saneamento RS Há 4 horas

BNDES libera R$ 2 bi para ampliar esgoto no RS

Financiamento vai reforçar abastecimento de água e elevar a cobertura de esgoto em 60 municípios até 2028.

 freepik
Saúde Há 17 horas

Levantamento de 2024 identifica cirurgias plásticas em alta

O cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló comenta sobre as cirurgias plásticas mais solicitadas no ano de 2024, segundo o relatório do ISAPS.

 Repasse de recursos visa contemplar projetos de obras ou de aquisição de equipamentos hospitalares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 19 horas

Governo Leite publica portaria que regulamenta destinação de 5% do ICMS para hospitais

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (2/12), a portaria que regulamenta a execução do Programa Pró-Hospitais (PPH/RS) e a que institui o...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
27° Sensação
2.8 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Saca Esse Rolê ultrapassa 25 milhões nas redes sociais
Senado Federal Há 5 minutos

Agora é lei: doação de medicamentos será isenta de tributação
Saúde Há 20 minutos

Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”
Saúde Há 20 minutos

Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina
Serviço Público Há 34 minutos

Assinatura Eletrônica Avança no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,43%
Euro
R$ 6,19 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,318,03 +2,15%
Ibovespa
161,541,10 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias