Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina

A partir desta quarta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacina contra a variante JN.1 da Covi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 11h33
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ampliou o público-alvo da vacina contra a variante JN.1 da Covid-19. Assim, quem tem a partir dos 12 anos de idade também pode ser imunizado com a dose de reforço. Em 2025, até o momento, houve 14.474 casos da doença no Rio.

Até então, apenas idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência (ILPI), o grupo acima de 60 anos, pessoas com imunossupressão, ou seja, com o sistema imunológico fragilizado, crianças entre 6 meses e 4 anos, e crianças entre 5 e 11 anos imunocomprometidas ou com comorbidades podiam se imunizar com a vacina atualizada.

Caderneta

Agora, para tomar o medicamento é preciso comparecer a uma unidade de saúde com documento de identidade e, se possível, a caderneta de vacinação.

A vacina pode ser encontrada em 240 salas disponíveis do Rio, incluindo as unidades do Super Centro Carioca de Vacinação, de Botafogo, da zona oeste (no ParkShopping CampoGrande) e da zona norte (no Shopping Nova América, em Del Castilho).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
freepik
Saúde Há 20 minutos

Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”

Dr. Leandro H. Oshiro explica sobre as cirurgias faciais mais indicadas para o fenômeno "rosto de Ozempic", que permitem remover o excesso de pele,...

 Vacinas devem estar disponíveis nos estoques municipais e nas unidades de saúde já na próxima semana -Foto: João Risi/Ministério da Saúde
Saúde Há 2 horas

RS recebe 32 mil doses de vacina para gestantes que imuniza bebês contra a bronqueolite

A Secretaria da Saúde (SES) recebe, nesta quarta-feira (3/12), uma remessa do Ministério da Saúde (MS) de 32 mil doses da vacina contra o vírus sin...

 (Foto: Marcelino Antunes)
Saneamento RS Há 4 horas

BNDES libera R$ 2 bi para ampliar esgoto no RS

Financiamento vai reforçar abastecimento de água e elevar a cobertura de esgoto em 60 municípios até 2028.

 freepik
Saúde Há 17 horas

Levantamento de 2024 identifica cirurgias plásticas em alta

O cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló comenta sobre as cirurgias plásticas mais solicitadas no ano de 2024, segundo o relatório do ISAPS.

 Repasse de recursos visa contemplar projetos de obras ou de aquisição de equipamentos hospitalares -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 19 horas

Governo Leite publica portaria que regulamenta destinação de 5% do ICMS para hospitais

O governo do Estado publicou, nesta terça-feira (2/12), a portaria que regulamenta a execução do Programa Pró-Hospitais (PPH/RS) e a que institui o...

