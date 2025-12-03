Prefeitura de Barra do Guarita recebe nova pá carregadeira

A Prefeitura de Barra do Guarita anunciou a chegada de uma pá carregadeira zero quilômetro, adquirida por meio de emenda parlamentar do senador Paulo Paim. O investimento soma R$ 380 mil, dos quais R$ 293.048,44 foram destinados pelo parlamentar e R$ 86.951,56 correspondem à contrapartida do município.



O equipamento será utilizado pela Secretaria de Obras e Agricultura, qualificando serviços de terraplanagem, manutenção de estradas, limpeza urbana e transporte de materiais. A administração ressalta que a nova máquina deve trazer mais agilidade e eficiência às demandas da população.



O prefeito Valcier Balestrin destacou que investir em equipamentos é garantir resultados concretos e contribuir para o desenvolvimento futuro do município. A Prefeitura também agradeceu ao senador Paulo Paim, aos vereadores e às equipes envolvidas na conquista.





