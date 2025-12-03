Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Prefeitura de Barra do Guarita recebe nova pá carregadeira

O investimento soma R$ 380 mil, dos quais R$ 293.048,44 foram destinados pelo parlamentar e R$ 86.951,56 correspondem à contrapartida do município.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província/ Ascom Barra do Guarita
03/12/2025 às 11h05
(Foto: Ascom/Barra do Guarita)

A Prefeitura de Barra do Guarita anunciou a chegada de uma pá carregadeira zero quilômetro, adquirida por meio de emenda parlamentar do senador Paulo Paim. O investimento soma R$ 380 mil, dos quais R$ 293.048,44 foram destinados pelo parlamentar e R$ 86.951,56 correspondem à contrapartida do município.

O equipamento será utilizado pela Secretaria de Obras e Agricultura, qualificando serviços de terraplanagem, manutenção de estradas, limpeza urbana e transporte de materiais. A administração ressalta que a nova máquina deve trazer mais agilidade e eficiência às demandas da população.

O prefeito Valcier Balestrin destacou que investir em equipamentos é garantir resultados concretos e contribuir para o desenvolvimento futuro do município. A Prefeitura também agradeceu ao senador Paulo Paim, aos vereadores e às equipes envolvidas na conquista.


