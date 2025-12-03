Tenente Portela é contemplada em programa estadual para ampliar acesso à água no meio rural

Tenente Portela está entre os municípios beneficiados na primeira rodada de assinaturas do Programa Desenvolve RS Rural – Usos Múltiplos da Água, iniciativa do Governo do Estado que vai investir mais de R$ 7,4 milhões em projetos de captação, armazenamento e distribuição de água no meio rural.

No total, 46 associações e cooperativas foram habilitadas a executar ações como perfuração de poços, construção de reservatórios, implantação de redes de abastecimento e sistemas de irrigação.

A região Noroeste reúne sete municípios contemplados, incluindo Tenente Portela, que contará com reforço importante para ampliar a segurança hídrica das famílias agricultoras e fortalecer a produção local. O programa permitirá estruturas que garantem água para consumo, criação de animais e irrigação, reduzindo os impactos da estiagem — uma das principais preocupações dos portelenses nos últimos anos.

Com modelo de financiamento que prevê 80% dos recursos a fundo perdido pelo Feaper e 20% pagos pelos beneficiários em até oito anos, o projeto é visto pelo secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, como estratégico para fortalecer a agricultura familiar. Ele destacou que o programa melhora as condições produtivas “da porteira para dentro”, ampliando oportunidades e promovendo o uso eficiente dos recursos públicos.