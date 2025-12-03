BNDES libera R$ 2 bi para ampliar esgoto no RS

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou, na manhã desta terça-feira (2), a aprovação de um financiamento de R$ 2,015 bilhões destinado a ampliar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto em 60 municípios do Rio Grande do Sul.

O aporte, direcionado à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), permitirá avanços que devem beneficiar quase 3 milhões de habitantes, segundo o banco.

O investimento prevê a expansão da cobertura de água e esgoto até 2028, incluindo obras de ampliação de redes e melhorias em estações de tratamento. Atualmente, esses municípios registram média de 22% no Índice de Atendimento de Esgoto (IAE). A meta é elevar o indicador para 52% no período, o que acrescentaria 900 mil pessoas à rede.

“Cada real aplicado nesse setor se traduz em qualidade de vida, geração de empregos e em desenvolvimento sustentável para as próximas gerações”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

O financiamento utiliza recursos do Ecoinvest, com R$ 220 milhões alocados, combinado a debêntures incentivadas no valor de R$ 1,1 bilhão. O projeto ainda contou com outras debêntures incentivadas de R$ 695 milhões, totalizando os R$ 2,015 bilhões. Todas as operações tiveram emissão coordenada pelo BNDES. A expectativa é de que o projeto gere 9,8 mil empregos diretos e indiretos.





