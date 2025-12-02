Levantamento de 2024 identifica cirurgias plásticas em alta

De acordo com o relatório mais recente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), publicado em 2024, os procedimentos cirúrgicos estéticos continuam em crescimento global, com destaque para as cirurgias de contorno corporal e rejuvenescimento facial. A pesquisa reúne dados de 109 países e aponta as cinco cirurgias plásticas mais realizadas no mundo em 2024: blefaroplastia, lipoaspiração, aumento de mama, revisão de cicatriz e rinoplastia.

A blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, liderou o ranking mundial com mais de 2,1 milhões de procedimentos realizados. O tratamento corrige o excesso de pele e bolsas de gordura na região dos olhos, rejuvenescendo o olhar e, em alguns casos, melhorando o campo visual, explica o cirurgião plástico Dr. João Pedro Biló, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). "É uma cirurgia delicada, que exige precisão e sensibilidade estética. O objetivo é preservar a naturalidade da expressão facial", destaca o cirurgião.

Em segundo lugar, aparece a lipoaspiração com aproximadamente 2,08 milhões de procedimentos. Segundo o cirurgião, a técnica remove depósitos de gordura localizada e redefine o contorno corporal, sendo indicada para pacientes com peso estável e boa elasticidade cutânea. "A lipoaspiração evoluiu muito. Hoje, o foco não é apenas retirar gordura, mas esculpir o corpo, respeitando as proporções anatômicas", comenta o cirurgião.

O aumento de mama ocupa a terceira posição, com 1,65 milhão de cirurgias realizadas em 2024. O procedimento, que utiliza implantes de silicone, visa melhorar o volume, a simetria e o formato das mamas. De acordo com o Dr. João Pedro: "A tendência atual é a busca por resultados mais proporcionais e naturais, com escolha cuidadosa do implante conforme o biotipo da paciente".

Em quarto lugar, a revisão de cicatriz registrou 1,15 milhão de intervenções. Esse tipo de cirurgia corrige cicatrizes inestéticas, retraídas ou hipertróficas, restaurando a aparência e a mobilidade da pele. O cirurgião explica que, as técnicas modernas permitem melhorar tanto a forma quanto a textura da cicatriz, oferecendo resultados mais previsíveis e discretos.

A rinoplastia fecha o Top 5, com cerca de 1,08 milhão de cirurgias realizadas no mundo. A técnica remodela as estruturas nasais para harmonizar o rosto e otimizar a função respiratória. "A rinoplastia atual busca equilíbrio facial e naturalidade, não apenas um formato idealizado", afirma.

Ainda de acordo com o relatório, o Brasil permanece entre os países líderes em número absoluto de procedimentos estéticos, ao lado dos Estados Unidos. As cirurgias faciais e de contorno corporal continuam sendo as mais procuradas no país.

"O crescimento constante dessas cirurgias reflete a importância de sentir-se bem consigo mesmo, aumenta a confiança nos relacionamentos profissionais e da vida pessoal, resultados mais naturais valorizando as características individuais", analisa o Dr. João Pedro Biló. "A estética atual não busca transformar, mas aperfeiçoar o que o paciente é".

Para o especialista, a popularidade das cirurgias de 2024 indica uma tendência global clara: naturalidade, personalização e segurança são os pilares que guiam o novo perfil da cirurgia plástica estética.