Seleção feminina fecha 2025 com goleada de 5 a 0 sobre Portugal

Brasil joga muito bem no Estádio Municipal de Aveiro para triunfar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/12/2025 às 19h12

O último retrato da seleção feminina no ano de 2025 não poderia ter sido mais bonito. Jogando no Estádio Municipal de Aveiro, nesta terça-feira (2), o Brasil derrotou Portugal pelo placar de 5 a 0. Os gols da equipe comandada pelo técnico Arthur Elias foram marcados por Gabi Zanotti, Ludmila, Dudinha, Isabela e Bia Zaneratto.

Desta forma, a equipe canarinho conseguiu se recuperar da derrota de 3 a 1 para a Noruega, na última sexta-feira (28) no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz (Espanha). O revés para as espanholas encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela.

O jogo

Diante de Portugal, o Brasil precisou de apenas 56 segundos para abrir o placar. Após receber lançamento na ponta direita, Dudinha avançou e cruzou para a área, onde Gabi Zanotti acertou uma bela cabeçada para superar a goleira Inês Pereira. O time de Arthur Elias continuou melhor e ampliou aos 16 minutos, quando Gabi Zanotti lançou em profundidade Ludmila, que acelerou e chegou à linha de fundo, de onde bateu colocado para colocar a bola no fundo do gol.

Percebendo que o lado esquerdo da defesa de Portugal era o caminho para os gols, as jogadoras do Brasil continuaram forçando as jogadas por este setor. E foi desta forma que o time verde e amarelo chegou ao terceiro. Ludmila foi lançada novamente pela direita do ataque do Brasil e chegou à linha de fundo, de onde, ao invés de finalizar, tocou rasteiro para o meio da área, onde Dudinha teve apenas o trabalho de escorar para deixar o seu.

Após o intervalo o técnico Arthur Elias começou a mudar algumas peças, e o Brasil diminuiu o seu ímpeto ofensivo. Porém, mesmo assim a seleção brasileira conseguiu ampliar sua vantagem. Primeiro em jogada de bola parada aos 27 do segundo tempo. Luany levantou a bola na área em cobrança de escanteio e Isabela marcou de cabeça. Depois, já aos 44, Bia Zaneratto ampliou em cobrança de pênalti.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
