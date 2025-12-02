Terça, 02 de Dezembro de 2025
Saúde qualifica profissionais no cuidado ao desenvolvimento infantil

Fotos: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC) realizou o curso Crescime...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/12/2025 às 14h17
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (ESPSC) realizou o curso Crescimento e Desenvolvimento do Recém-Nascido (RN) até 12 meses e a Importância da Estimulação no Primeiro Ano de Vida, na última semana de novembro. O objetivo foi qualificar trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam diretamente no cuidado à criança, especialmente nos serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).

A atividade formativa reuniu expressivo número de participantes, demonstrando o engajamento e o compromisso dos profissionais com a melhoria contínua da atenção à saúde infantil em Santa Catarina. Ao longo da programação, foram discutidos conhecimentos fundamentais para o acompanhamento integral do desenvolvimento do bebê, com foco no reconhecimento de marcos importantes, no papel da estimulação precoce e na identificação de sinais de alerta que possam indicar atrasos no neurodesenvolvimento.

Entre os conteúdos abordados, destacaram-se o crescimento e desenvolvimento do recém-nascido até 12 meses, com ênfase nos principais marcos motores, cognitivos e socioafetivos; estratégias de estimulação para promover o aprendizado e o desenvolvimento saudável do bebê, considerando a integralidade do cuidado e o contexto familiar; e os desvios e atrasos do neurodesenvolvimento, incluindo possíveis causas, manifestações clínicas, impactos ao longo do ciclo de vida e a importância da detecção precoce.

A SES/SC mantém seu compromisso com a Educação Permanente em Saúde (EPS), visando contribuir para a qualificação das práticas assistenciais e para o fortalecimento de ações de promoção, proteção e cuidado na primeira infância, etapa decisiva para o desenvolvimento humano integral.

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

