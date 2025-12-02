Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio Grande do Sul fortalece atenção domiciliar com visitas técnicas e evento estadual de capacitação

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promove nesta semana uma série de ações para qualificar os serviços de atenção domicili...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 12h33
Rio Grande do Sul fortalece atenção domiciliar com visitas técnicas e evento estadual de capacitação
Na segunda (1), representantes da SES e do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde, estiveram em Sapucaia do Sul -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promove nesta semana uma série de ações para qualificar os serviços de atenção domiciliar no Rio Grande do Sul. Essa modalidade de cuidado especializado é voltada a pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo em casa, o que evita internações prolongadas e garante mais conforto no ambiente familiar. O objetivo é oferecer um atendimento humanizado, próximo da realidade das pessoas, reduzindo riscos associados à hospitalização.

Na segunda-feira (1/12), representantes da SES e do Programa Melhor em Casa, do Ministério da Saúde (MS), estiveram em Sapucaia do Sul para acompanhar o trabalho de uma equipe multiprofissional de atenção domiciliar (Emad), que atende 13 pacientes no município atualmente. A visita faz parte das exigências do programa federal, que prevê monitoramentos anuais em pelo menos 3% dos municípios habilitados.

A consultora técnica do MS, Denise Araújo, explicou que essas visitas são fundamentais para avaliar estruturas e fluxos e ouvir demandas das equipes locais. “Além de orientar, é um momento em que ouvimos dos municípios as suas demandas para juntos propormos aprimoramentos”, destacou. Outras visitas estão previstas para conhecer equipes de Esteio, Montenegro e Porto Alegre nesta semana.

Durante a reunião, a SES reforçou a possibilidade de ampliação do serviço, que desde outubro passou a contar com um incentivo estadual inédito por meio do SUS Gaúcho, além do repasse federal. “Já tínhamos equipes em 35 municípios e, com o novo programa, mais seis cidades aderiram”, explicou a fisioterapeuta do Departamento de Gestão da Atenção Especializada, Gabriela Nascimento. O Rio Grande do Sul é o segundo Estado do país a oferecer esse tipo de incentivo, ao lado de Minas Gerais.

Como funciona o novo incentivo estadual

Até então, as equipes eram mantidas pelas prefeituras contando apenas com o cofinanciamento federal para custeio. Com a criação do programa estadual após o lançamento do SUS Gaúcho, os municípios passam a receber um complemento financeiro de 20% a 50% sobre o valor repassado pelo MS, garantindo mais estrutura e qualidade no atendimento.

Em Sapucaia do Sul, por exemplo, a equipe de atenção domiciliar recebia R$ 65 mil mensais do governo federal. Com o incentivo estadual, o município passa a contar com um acréscimo de 20%, o que representa mais R$ 13 mil por mês para qualificar o serviço. Além disso, caso haja interesse na implantação de novas equipes, a SES garante o custeio equivalente ao valor federal até a habilitação pelo MS somado ao complemento estadual previsto pelo programa.

Esse reforço financeiro é considerado estratégico para ampliar a cobertura e qualificar os serviços. Atualmente, o Estado conta com 67 equipes vinculadas ao Programa Melhor em Casa, com capacidade para atender 2.475 pessoas por mês. No último mês, dez novas equipes foram habilitadas, ampliando a cobertura para 2.650 usuários. Com a possibilidade de novas adesões, a expectativa é que mais dez equipes sejam habilitadas até o fim do ano, beneficiando cerca de 500 usuários adicionais.

Evento estadual na quarta-feira (3/12)

Para fortalecer a atenção domiciliar, a SES promove, na quarta-feira (3/12), o primeiro evento estadual de capacitação das novas equipes e atualização das já existentes. A atividade será realizada no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre, e já conta com mais de 200 inscritos. A programação inclui palestras de representantes do MS, do Tribunal de Justiça Federal, da Procuradoria-Geral do Estado e de municípios que já oferecem o serviço.

Mais cuidado em casa, menos internações

O atendimento domiciliar é destinado a pessoas que, por limitações temporárias ou permanentes, não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde. Entre os principais benefícios estão:

  • mais conforto e dignidade para pacientes e familiares;
  • redução de internações desnecessárias, liberando leitos hospitalares;
  • continuidade do cuidado após alta hospitalar;
  • visitas regulares de equipes multiprofissionais;
  • menor risco de infecções hospitalares;
  • melhoria na qualidade de vida e maior controle de condições crônicas.

O serviço é acessado por encaminhamento da rede de atenção à saúde e atende perfis como pacientes pós-operatórios, pessoas com doenças crônicas, em cuidados paliativos ou que necessitam de medicação venosa e curativos complexos.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 50 minutos

Aposta online e jogo de azar custam R$ 38,8 bi ao país, mostra estudo

Perdas estão associadas a danos como depressão e desemprego
Saúde Há 13 horas

HIV/Aids: Brasil vai insistir em acordo por PrEP de longa duração

Ministro da Saúde diz que pasta busca transferência de tecnologia

 Ao lado de Gabriel Souza, Arita Bergmann e Vanderli de Barros, governador ressaltou que saúde é prioridade -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 17 horas

Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (1/12) uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para q...
Saúde Há 17 horas

Leite apresenta resultados do SUS Gaúcho com aumento acima de 400% na oferta de consultas de ortopedia de joelho

Em 45 dias, o Programa SUS Gaúcho elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%....

 A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda (1) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 19 horas

Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um ...

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
3.43 km/h Vento
54% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Educação Há 15 minutos

Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026
Saúde Há 15 minutos

Rio Grande do Sul fortalece atenção domiciliar com visitas técnicas e evento estadual de capacitação
Senado Federal Há 15 minutos

Reconhecimento de ações ambientais em escolas passa na CMA
Senado Federal Há 15 minutos

Programa Rios Livres da Amazônia segue para a Câmara
Agricultura Há 29 minutos

Simpósio aborda benefícios do azeite para a saúde

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 -0,27%
Euro
R$ 6,20 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 509,800,92 +4,55%
Ibovespa
159,934,05 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias