Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de Dezembro

Ação ocorre na Praça do Imigrante e oferece descarte ambientalmente correto de equipamentos inutilizados.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
02/12/2025 às 11h19
Tenente Portela realiza coleta de resíduos eletrônicos no dia 3 de Dezembro
(Foto: Assessoria de comunicação Prefeitura de Tenente Portela)

A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, promoverá uma importante ação de sustentabilidade com a coleta de resíduos eletrônicos, no dia 3 de dezembro de 2025, das 8h às 16h, na Praça do Imigrante. A iniciativa oferece à comunidade uma alternativa correta e ambientalmente responsável para o descarte de aparelhos que não estão mais em uso.

Entre os materiais que poderão ser entregues estão computadores, celulares, televisores, impressoras, rádios, aparelhos de som, carregadores, teclados, monitores e demais equipamentos eletrônicos obsoletos ou danificados.

A ação busca evitar que esse tipo de resíduo, muitas vezes composto por substâncias tóxicas, seja destinado de forma inadequada ao meio ambiente, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e para a proteção da saúde da população.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
