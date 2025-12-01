Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026

Ao lado de Gabriel Souza, Arita Bergmann e Vanderli de Barros, governador ressaltou que saúde é prioridade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (1/12) uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para qualificar a rede de saúde em 2026. Os recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, reforço à atenção básica, modernização das farmácias de medicamentos especiais e melhorias na estrutura de coleta de sangue em todos os municípios.

“Estamos fazendo investimentos consistentes para garantir um atendimento mais ágil, humano e eficiente, porque saúde não pode esperar”, afirmou o governador no ato, realizado no Palácio Piratini.

O anúncio foi feito no mesmo evento em que o governo apresentou o balanço dos primeiros 45 dias do SUS Gaúcho, período em que o programa já contabiliza aumento de 400% nas consultas de ortopedia e 367% nas de oftalmologia.

Segundo Leite, os resultados reforçam a necessidade de manter o ritmo de expansão. “O SUS Gaúcho está mostrando que quando o Estado organiza, planeja e investe, a vida das pessoas melhora rapidamente. E vamos seguir ampliando para que esse benefício chegue a cada gaúcho e gaúcha”, destacou.

Recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, atenção básica, farmácias e outras estruturas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Repasses

O maior volume de recursos, R$ 106,4 milhões, será repassado em parcela única a 232 hospitais por meio do Programa Assistir, que incentiva e qualifica a prestação de serviços hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros R$ 25 milhões serão destinados ao fortalecimento da estrutura das farmácias de medicamentos especiais nos 497 municípios do Estado. O aporte ampliará a capacidade de armazenamento e o atendimento a cerca de 410 mil usuários.

Também serão repassados R$ 24,9 milhões à Rede Bem Cuidar (RBC), programa da Secretaria da Saúde (SES) voltado à atenção básica dos municípios. Os recursos financiarão ações de puericultura e planejamento sexual e reprodutivo, incluindo aquisição de aquecedores, balanças infantis, estetoscópios, mobiliário e demais equipamentos.

Por fim, R$ 2,08 milhões serão distribuídos a 23 municípios para qualificação dos pontos de coleta e doação de sangue, com compra de equipamentos e reformas estruturais para reforçar os estoques dos hospitais e do Estado.