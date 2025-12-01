Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (1/12) uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para q...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/12/2025 às 19h32
Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026
Ao lado de Gabriel Souza, Arita Bergmann e Vanderli de Barros, governador ressaltou que saúde é prioridade -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (1/12) uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para qualificar a rede de saúde em 2026. Os recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, reforço à atenção básica, modernização das farmácias de medicamentos especiais e melhorias na estrutura de coleta de sangue em todos os municípios.

“Estamos fazendo investimentos consistentes para garantir um atendimento mais ágil, humano e eficiente, porque saúde não pode esperar”, afirmou o governador no ato, realizado no Palácio Piratini.

O anúncio foi feito no mesmo evento em que o governo apresentou o balanço dos primeiros 45 dias do SUS Gaúcho, período em que o programa já contabiliza aumento de 400% nas consultas de ortopedia e 367% nas de oftalmologia.

Segundo Leite, os resultados reforçam a necessidade de manter o ritmo de expansão. “O SUS Gaúcho está mostrando que quando o Estado organiza, planeja e investe, a vida das pessoas melhora rapidamente. E vamos seguir ampliando para que esse benefício chegue a cada gaúcho e gaúcha”, destacou.

Recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, atenção básica, farmácias e outras estruturas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom
Recursos contemplam apoio financeiro a hospitais, atenção básica, farmácias e outras estruturas -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Repasses

O maior volume de recursos, R$ 106,4 milhões, será repassado em parcela única a 232 hospitais por meio do Programa Assistir, que incentiva e qualifica a prestação de serviços hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS).

Outros R$ 25 milhões serão destinados ao fortalecimento da estrutura das farmácias de medicamentos especiais nos 497 municípios do Estado. O aporte ampliará a capacidade de armazenamento e o atendimento a cerca de 410 mil usuários.

Também serão repassados R$ 24,9 milhões à Rede Bem Cuidar (RBC), programa da Secretaria da Saúde (SES) voltado à atenção básica dos municípios. Os recursos financiarão ações de puericultura e planejamento sexual e reprodutivo, incluindo aquisição de aquecedores, balanças infantis, estetoscópios, mobiliário e demais equipamentos.

Por fim, R$ 2,08 milhões serão distribuídos a 23 municípios para qualificação dos pontos de coleta e doação de sangue, com compra de equipamentos e reformas estruturais para reforçar os estoques dos hospitais e do Estado.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 2 minutos

HIV/Aids: Brasil vai insistir em acordo por PrEP de longa duração

Ministro da Saúde diz que pasta busca transferência de tecnologia
Saúde Há 5 horas

Leite apresenta resultados do SUS Gaúcho com aumento acima de 400% na oferta de consultas de ortopedia de joelho

Em 45 dias, o Programa SUS Gaúcho elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%....

 A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda (1) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 7 horas

Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um ...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Ação no DF oferece testagem rápida e informação sobre HIV/Aids

Iniciativa marca o dia mundial de luta contra o vírus

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Brasil celebra avanços neste Dia Mundial de Luta contra o HIV

Ministro Padilha alerta para o estigma e prevenção à doença

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
22° Sensação
0.85 km/h Vento
92% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Domingo
° °
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Defesa de Braga Netto recorre ao plenário do STF contra condenação
Economia Há 3 horas

Ferramenta do BC permite bloquear abertura de contas falsas em bancos
Política Há 4 horas

CGU demite ex-chefe da Receita que atuou no caso de joias sauditas
Economia Há 4 horas

Governo reajusta remuneração das forças de segurança pública do DF
Obras Há 4 horas

Governo Leite investe mais de R$ 22 milhões na qualificação de duas escolas em Cruz Alta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,10%
Euro
R$ 6,22 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,449,04 +0,61%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias