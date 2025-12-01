Vereador sugere implantação de novo serviço no hospital de Coronel Bicaco

Vereador Claudiomiro Albuquerque propôs que a direção do hospital solicite a implantação de ambulatório de especialidades do SUS (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) propôs que a direção do Hospital Santo Antônio de Pádua, juntamente com sua comissão intervencionista, solicite à 15ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) a implantação de um ambulatório de especialidades do SUS na instituição, em Coronel Bicaco.

O edil afirmou que há vários hospitais de pequeno porte que oferecem especialidades via SUS (Sistema Único de Saúde).

Apresentada na sessão ordinária de segunda-feira (24/11), a Proposição nº 046/2025 foi aprovada por unanimidade.

