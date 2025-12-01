Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um angiógrafo no Hospital Municipal. A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda-feira (1/12). O equipamento é essencial para diagnósticos e intervenções de alta complexidade em áreas cardíacas, neurológicas e vasculares, como angioplastias, tratamento de aneurismas e implantes de válvulas. O hospital é referência para 23 municípios da região.

A prefeitura também fará uma contrapartida de R$ 880 mil, totalizando quase R$ 4,9 milhões de investimento. O novo equipamento será instalado no hospital administrado pela Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que passará a assumir o serviço de hemodinâmica, antes terceirizado.

O angiógrafo permite a realização de procedimentos de diagnóstico e intervencionistas de natureza cardíaca, neurológica e vascular periférica. O aparelho permite a realização de angioplastias, implantes de válvulas TAVI (que substitui a válvula aórtica do coração sem necessidade de cirurgia aberta) e tratamento de aneurismas.

A tecnologia traz diversos benefícios para os pacientes, como mais segurança, redução da exposição à radiação e recuperação mais rápida, graças aos métodos minimamente invasivos. Além de melhorar a qualidade do atendimento, a aquisição do angiógrafo é um investimento estratégico para o hospital, pois amplia sua capacidade de realizar procedimentos complexos e reduz custos com terceirização e transporte de pacientes.

Com tecnologia de alta precisão e diagnóstico em 3D, o novo angiógrafo otimiza o fluxo de trabalho da equipe e aumenta a eficiência operacional, garantindo um atendimento mais qualificado à população. O novo aparelho irá substituir o atual, que possui tecnologia mais antiga.

Mais investimentos

Arita destacou outros investimentos já realizados no Hospital Municipal, além de projetos em tramitação. “Queremos no próximo ano assinar o repasse para a ampliação do centro de parto normal e a reforma dos quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), onde o governo do Estado deve aplicar mais de R$ 2,5 milhões”, disse. “Há ainda o processo para a reforma da Unidade de Internação Águia, que ficou danificada por um incêndio ocorrido em janeiro deste ano, cuja obra deve receber R$ 1,3 milhão do governo estadual”, acrescentou.

O prefeito Gustavo Fink aproveitou a oportunidade para apresentar informações atualizadas de um outro repasse estadual para o hospital: R$ 10,6 milhões, destinados para a construção do Anexo 2 em 2022. Conforme informou, a prefeitura fará, nos próximos dias, a licitação com uma nova empresa para a continuidade da obra, que visa aumentar a capacidade de atendimento, incluindo a disponibilização de mais leitos e a implantação de novos serviços, como mais salas cirúrgicas e centro de diagnóstico por imagem.

Avançar na Saúde qualifica rede de hemodinâmica no RS

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo é o sexto no Estado a receber investimento da Secretaria da Saúde para qualificação da área de hemodinâmica com a aquisição de angiógrafo. O Programa Avançar Mais na Saúde aplicou outros R$ 18 milhões na compra desse tipo de aparelho para hospitais de Ijuí, Pelotas (dois equipamentos), Porto Alegre (dois equipamentos) e Santa Cruz do Sul.