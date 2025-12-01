Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
01/12/2025 às 17h28
Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo
A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda (1) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um angiógrafo no Hospital Municipal. A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda-feira (1/12). O equipamento é essencial para diagnósticos e intervenções de alta complexidade em áreas cardíacas, neurológicas e vasculares, como angioplastias, tratamento de aneurismas e implantes de válvulas. O hospital é referência para 23 municípios da região.

A prefeitura também fará uma contrapartida de R$ 880 mil, totalizando quase R$ 4,9 milhões de investimento. O novo equipamento será instalado no hospital administrado pela Fundação de Saúde de Novo Hamburgo, que passará a assumir o serviço de hemodinâmica, antes terceirizado.

O angiógrafo permite a realização de procedimentos de diagnóstico e intervencionistas de natureza cardíaca, neurológica e vascular periférica. O aparelho permite a realização de angioplastias, implantes de válvulas TAVI (que substitui a válvula aórtica do coração sem necessidade de cirurgia aberta) e tratamento de aneurismas.

A tecnologia traz diversos benefícios para os pacientes, como mais segurança, redução da exposição à radiação e recuperação mais rápida, graças aos métodos minimamente invasivos. Além de melhorar a qualidade do atendimento, a aquisição do angiógrafo é um investimento estratégico para o hospital, pois amplia sua capacidade de realizar procedimentos complexos e reduz custos com terceirização e transporte de pacientes.

Com tecnologia de alta precisão e diagnóstico em 3D, o novo angiógrafo otimiza o fluxo de trabalho da equipe e aumenta a eficiência operacional, garantindo um atendimento mais qualificado à população. O novo aparelho irá substituir o atual, que possui tecnologia mais antiga.

Mais investimentos

Arita destacou outros investimentos já realizados no Hospital Municipal, além de projetos em tramitação. “Queremos no próximo ano assinar o repasse para a ampliação do centro de parto normal e a reforma dos quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), onde o governo do Estado deve aplicar mais de R$ 2,5 milhões”, disse. “Há ainda o processo para a reforma da Unidade de Internação Águia, que ficou danificada por um incêndio ocorrido em janeiro deste ano, cuja obra deve receber R$ 1,3 milhão do governo estadual”, acrescentou.

O prefeito Gustavo Fink aproveitou a oportunidade para apresentar informações atualizadas de um outro repasse estadual para o hospital: R$ 10,6 milhões, destinados para a construção do Anexo 2 em 2022. Conforme informou, a prefeitura fará, nos próximos dias, a licitação com uma nova empresa para a continuidade da obra, que visa aumentar a capacidade de atendimento, incluindo a disponibilização de mais leitos e a implantação de novos serviços, como mais salas cirúrgicas e centro de diagnóstico por imagem.

Avançar na Saúde qualifica rede de hemodinâmica no RS

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo é o sexto no Estado a receber investimento da Secretaria da Saúde para qualificação da área de hemodinâmica com a aquisição de angiógrafo. O Programa Avançar Mais na Saúde aplicou outros R$ 18 milhões na compra desse tipo de aparelho para hospitais de Ijuí, Pelotas (dois equipamentos), Porto Alegre (dois equipamentos) e Santa Cruz do Sul.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Ao lado de Gabriel Souza, Arita Bergmann e Vanderli de Barros, governador ressaltou que saúde é prioridade -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 47 segundos

Leite anuncia R$ 158 milhões em novos investimentos do SUS Gaúcho para 2026

O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (1/12) uma nova rodada de investimentos do SUS Gaúcho, que destinam R$ 158,4 milhões para q...
Saúde Há 51 segundos

Leite apresenta resultados do SUS Gaúcho com aumento acima de 400% na oferta de consultas de ortopedia de joelho

Em 45 dias, o Programa SUS Gaúcho elevou a oferta de consultas de ortopedia de joelho em 412% e das consultas de oftalmologia geral adulto em 367%....

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Ação no DF oferece testagem rápida e informação sobre HIV/Aids

Iniciativa marca o dia mundial de luta contra o vírus

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Brasil celebra avanços neste Dia Mundial de Luta contra o HIV

Ministro Padilha alerta para o estigma e prevenção à doença

 Imagem de Freepik
Saúde Há 5 horas

Pterígio causa inflamação ocular e pode comprometer a visão

Crescimento anormal de tecido sobre a conjuntiva pode avançar para a córnea, causar desconforto, induzir astigmatismo e comprometer a visão. Dr. Gu...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
26° Sensação
1.78 km/h Vento
78% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 18 minutos

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
Entretenimento Há 32 minutos

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática
Direitos Humanos Há 32 minutos

Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Tecnologia Há 48 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 491,972,10 -4,96%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias