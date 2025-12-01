Com apoio do governo do Estado, delegação do Rio Grande do Sul conquista 99 medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025

As paralimpíadas são consideradas o maior evento do mundo para paratletas em idade escolar. -Foto: Ascom SEL

O Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), garantiu as passagens aéreas e uniformes para a delegação do Rio Grande do Sul que conquistou 99 medalhas nas Paralimpíadas Escolares 2025. A competição ocorreu no Centro de Treinamento Paralímpico, entre 17 e 28 de novembro, em São Paulo. A equipe técnica da pasta, que foi chefiada pelo assessor do Departamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, Amilton Lima, ficou responsável pela coordenação de credenciamentos, hospedagem, transporte e organização interna dos integrantes da equipe.

Os atletas competiram em oito modalidades — atletismo, basquete 3x3 em cadeira de rodas, natação, vôlei sentado, futebol PC (paralisia cerebral), parabadminton, tênis de mesa e bocha paralímpica — e conquistaram 45 medalhas de ouro, 34 de prata e 20 de bronze. O desempenho manteve a delegação na nona posição do ranking nacional.

Para o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, as Paralimpíadas Escolares representam oportunidade, inclusão e transformação de vidas. ”Cada medalha conquistada pela nossa delegação é o reflexo do talento, da superação e da dedicação desses atletas, que nos enchem de orgulho. Como secretário do Esporte e Lazer, reforço que investir no paradesporto é investir em igualdade, em dignidade e em futuro ", destaca.

Recorde de inscritos com paratletas de todo o Brasil

Antes das Paralimpíadas Escolares, a SEL organiza o Campeonato Paradesportivo Estudantil do Rio Grande do Sul (Paracergs), além de apoiar a realização da etapa regional do Meeting Paralímpico, evento realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Ambas as competições são classificatórias para etapa nacional do evento.

Organizadas pelo CPB, as paralimpíadas são consideradas o maior encontro do mundo para paratletas em idade escolar. Nesta edição de 2025, foi batido o recorde de participantes, com 2.056 paratletas inscritos, dos 26 Estados da federação e do Distrito Federal. O número supera os 2.013 inscritos, de 2024.

No total 15 modalidades foram disputadas nesta edição de 2025: atletismo, basquete 3x3 em cadeira de rodas, futebol de cegos, goalball, halterofilismo, taekwondo, tênis em cadeira de rodas e rúgbi em cadeiras de rodas, natação, vôlei sentado, futebol PC - paralisia cerebral, judô, parabadminton, tênis de mesa e bocha paralímpica.

Medalhas conquistadas pela equipe do Rio Grande do Sul:

Atletismo:

17 ouro

13 prata

10 bronze





17 ouro 13 prata 10 bronze Bocha:

2 prata





2 prata Natação:

25 ouro

15 prata

6 bronze





25 ouro 15 prata 6 bronze Parabadminton:

3 ouro

1 prata

1 bronze





3 ouro 1 prata 1 bronze Tênis de Mesa:

2 prata

3 bronze





2 prata 3 bronze Vôlei sentado:

1 prata