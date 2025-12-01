Tiradentes do Sul: Atos de vandalismo e furto em enfeites natalinos

Administração Municipal de Tiradentes do Sul emite nota de esclarecimentos acerca dos atos de vandalismo e furto ocorridos na praça central.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Administração Municipal de Tiradentes do Sul vem, por meio desta, prestar esclarecimentos acerca dos atos de vandalismo e furto ocorridos na Praça Florentino Schneider no último fim de semana.

Na última semana, foi realizada a instalação dos enfeites natalinos, preparados com dedicação para tornar nossa cidade mais acolhedora e celebrar este período especial do ano. Porém, já nos primeiros dias após a montagem, o local registrou furtos, danos e mau uso da decoração.

Reforçamos que toda a decoração é feita para enfeitar a cidade e proporcionar um ambiente bonito para todos. Destacamos que ao manusear esses materiais podem ocorrer riscos, devido aos enfeites estarem energizados, o que torna indispensável a atenção dos pais e responsáveis para evitar acidentes.

Salientamos que a praça é um espaço público, bem comum da comunidade, e que o local é monitorado por câmeras de segurança; portanto, temos registros das movimentações e atitudes que venham a causar danos ou prejuízos ao patrimônio público. Ações desse tipo estão sujeitas às medidas legais cabíveis.

Pedimos a colaboração de todos para cuidar, preservar e respeitar os espaços coletivos.

Cuide da nossa cidade como cuida da sua casa, porque ela é de todos nós.