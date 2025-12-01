Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pterígio causa inflamação ocular e pode comprometer a visão

Crescimento anormal de tecido sobre a conjuntiva pode avançar para a córnea, causar desconforto, induzir astigmatismo e comprometer a visão. Dr. Gu...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
01/12/2025 às 14h33
Pterígio causa inflamação ocular e pode comprometer a visão
Imagem de Freepik

O pterígio é uma condição ocular caracterizada pelo crescimento anormal de tecido sobre a conjuntiva — membrana fina que recobre a parte branca do olho —, que pode avançar sobre a córnea e interferir na percepção visual.

O desenvolvimento do pterígio está associado, em parte, à exposição prolongada à radiação ultravioleta. Um estudo feito em uma comunidade amazônica indicou que 57% dos indivíduos que trabalhavam ao ar livre apresentaram a condição em grau 2, 93,3% em grau 3 e 100% em grau 4, enquanto pesquisa nos rios Solimões e Japurá indicou que 89,5% dos pacientes acometidos trabalhavam ao ar livre — uma das maiores taxas no mundo.

Dr. Guy Romaguera Canto, médico oftalmologista, explica que o pterígio se forma como uma resposta crônica a agressões externas, incluindo radiação ultravioleta, poeira, vento e ressecamento ocular. "É um processo inflamatório de longo prazo que faz o tecido conjuntival proliferar e, com o tempo, invadir a córnea".

O médico esclarece que a exposição solar, especialmente à radiação UVB (tipo de radiação ultravioleta mais energética e prejudicial à conjuntiva), é o principal fator de risco associado ao desenvolvimento do pterígio, no entanto, outros elementos aumentam a probabilidade de seu surgimento.

"Trabalho ou esportes ao ar livre, ambientes secos, poeira e vento, olho seco crônico, predisposição genética e processos inflamatórios repetitivos na superfície ocular aumentam a chance de ocorrência da condição. Por isso o pterígio é mais comum em regiões tropicais e equatoriais", revela o especialista.

Principais sintomas

Segundo o Dr. Guy Romaguera Canto, os sintomas mais comuns que podem indicar o surgimento do pterígio são vermelhidão constante, sensação de areia ou corpo estranho, ardência, irritação e olho seco. "Além disso, pode ocorrer o aumento gradual de um ‘carocinho’ em direção à córnea. O paciente também pode apresentar fotofobia leve e, em casos avançados, deformação da córnea e piora da visão".

O profissional acrescenta que a condição se torna preocupante quando atinge a córnea e começa a encobrir o eixo visual, deforma a curvatura corneana gerando astigmatismo, cresce rapidamente causando inflamação crônica ou provoca desconforto intenso que não melhora com colírios. "Quando chega a atingir o centro da visão, a cirurgia se torna mandatória", afirma.

Opções de tratamento

O tratamento do pterígio varia conforme a gravidade e os sintomas. Em fases iniciais e com sintomas leves, é indicado o tratamento clínico, enquanto a cirurgia é necessária quando há crescimento progressivo sobre a córnea, astigmatismo induzido, irritação crônica, questões estéticas relevantes ou risco de afetar a visão.

"O tratamento não cirúrgico inclui lubrificantes, corticoides tópicos por curto período, anti-inflamatórios, controle do olho seco e óculos com proteção ultravioleta. Já a técnica cirúrgica mais moderna envolve excisão com transplante conjuntival e uso de cola biológica, reduzindo dor, tempo de recuperação e chance de recidiva", detalha o Dr. Guy Romaguera Canto.

Sem acompanhamento adequado, o pterígio pode evoluir com complicações como astigmatismo progressivo, inflamações repetidas e deformidade permanente da córnea. Também pode ocorrer diminuição da visão, avanço sobre o eixo visual e recidivas — reaparecimento do pterígio após tratamento — mais agressivas quando a cirurgia é realizada tardiamente.

O Dr. Guy Romaguera Canto reforça que medidas preventivas são eficazes para reduzir o risco de desenvolvimento da condição. Ele destaca o uso de óculos escuros com proteção ultravioleta, chapéu ou aba larga, lubrificantes oculares para controlar o ressecamento, além de evitar vento intenso, poeira e fumaça, fazer pausas em tarefas de esforço visual e manter acompanhamento oftalmológico regular.

"O pterígio é uma doença comum em regiões quentes e ensolaradas como o Brasil, mas é totalmente tratável. Quanto mais cedo diagnosticado, mais simples é o manejo. E quando a cirurgia é indicada, as técnicas atuais permitem resultados excelentes, tanto funcionais quanto estéticos — com baixíssima taxa de recidiva", conclui o oftalmologista.

Para mais informações, basta acessar: guycanto.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A titular da SES, Arita Bergmann, assinou a portaria que destina os recursos nesta segunda (1) -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 2 horas

Governo Leite repassa R$ 4 milhões ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo para aquisição de angiógrafo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassou R$ 4 milhões à prefeitura de Novo Hamburgo para a compra e a instalação de um ...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Ação no DF oferece testagem rápida e informação sobre HIV/Aids

Iniciativa marca o dia mundial de luta contra o vírus

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Brasil celebra avanços neste Dia Mundial de Luta contra o HIV

Ministro Padilha alerta para o estigma e prevenção à doença
Saúde Há 9 horas

OAB lança, no Rio, cartilha sobre direitos das pessoas com HIV/Aids

No Brasil, doença atinge mais de um milhão de pessoas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Saúde anuncia R$ 9,8 bi para adaptar SUS a mudanças climáticas

Recursos são para construção de UBS, UPA e hospitais

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
26° Sensação
1.78 km/h Vento
78% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 18 minutos

São Paulo conquista edição 2025 das Paralimpíadas Escolares
Entretenimento Há 32 minutos

Organizações se unem no lançamento do jogo Missão Climática
Direitos Humanos Há 32 minutos

Mulher arrastada foi vítima de tentativa de feminicídio, diz delegado
Tecnologia Há 48 minutos

Adoção de IA nas empresas exige novas práticas de liderança
Tecnologia Há 1 hora

UniFECAF realiza encontro nacional de polos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,49%
Euro
R$ 6,22 +0,47%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 491,972,10 -4,96%
Ibovespa
158,611,02 pts -0.29%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias