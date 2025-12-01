Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Passageiros poderão pagar tarifas com cartão de crédito e débito

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 12h46

A partir desta segunda-feira (1º), o pagamento da tarifa do Metrô em São Paulo poderá ser feito por meio de cartões físicos de débito e crédito com tecnologia de aproximação.

A iniciativa faz parte de um novo projeto piloto iniciado nas estações das linhas 1-Azul e 3-Vermelha e ao longo de dezembro será disponibilizado nas linhas 2-Verde e 15-Prata com duração inicial de seis meses e possibilidade de prorrogação. Busca-se avaliar a aceitação dos passageiros e ajustes que possam ser feitos.

Aceitabilidade

Serão aceitos cartões Mastercard, Visa e Elo habilitados para pagamentos por aproximação. Neste primeiro momento, não serão aceitos cartões virtuais em smartphones ou smartwatches . Durante o período do piloto, será permitido o pagamento de uma passagem por cartão utilizado, sem considerar as regras de integração. Quem utilizar o cartão, só poderá voltar a usá-lo em uma catraca do Metrô após 30 minutos. Esse período poderá ser reduzido após a análise dos testes.

Segundos informações do Metrô, cada estação terá uma catraca exclusiva para o pagamento com cartões de débito e crédito. Esses bloqueios estarão sinalizados e as estações de maior movimento contarão com promotores identificados para orientar no uso dos cartões.

“A novidade traz como principais benefícios aos passageiros a rapidez no embarque, já que o pagamento acontece em segundos; mais conveniência, uma vez que dispensa recargas e uso de dinheiro físico; integração com meios digitais, permitindo utilizar cartões cadastrados em carteiras eletrônicas ampliando o leque de opções ao passageiro e melhorando o fluxo nas estações”, informa o Metrô.

Estações

As estações que já aceitam o pagamento da tarifa por aproximação na Linha 1-Azul são: Tucuruvi (estação com orientadores), Parada Inglesa, Jardim São Paulo-Ayrton Senna, Santana, Carandiru, Portuguesa-Tietê (estação com orientadores), Armênia, Tiradentes, Luz, São Bento (estação com orientadores), Liberdade (estação com orientadores), São Joaquim, Vergueiro, Paraíso (estação com orientadores), Ana Rosa, Vila Mariana, Santa Cruz, Praça da Árvore, Saúde-Ultrafarma, São Judas, Conceição.

Na Linha 3-Vermelha aceitam o novo meio de pagamento as estações Palmeiras-Barra Funda (estação com orientadores), Marechal Deodoro, Santa Cecília, República (estação com orientadores), Anhangabaú (estação com orientadores), Sé, Pedro II, Brás, Bresser-Mooca, Tatuapé (estação com orientadores), Carrão-Assaí Atacadista (estação com orientadores), Penha-Lojas Besni, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca-Vila Ré, Artur Alvim, Corinthians-Itaquera

Segundo o Metrô, no decorrer de dezembro passam a integrar o projeto as seguintes estações da Linha 2-Verde: Vila Madalena, Sumaré, Clínicas, Brigadeiro, Chácara Klabin, Santos-Imigrantes, Alto do Ipiranga, Sacomã, Tamanduateí, Vila Prudente.

Na Linha 15-Prata serão as estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói, Vila União, Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta, São Mateus, Jardim Colonial.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
