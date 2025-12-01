Comissão debate competitividade da cadeia de proteínas vegetais e animais

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (2), audiência pública para discutir formas de ampliar a competitividade da cadeia de proteínas vegetais e animais.

O debate, que atende a pedido do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), está marcado para as 15h30, em plenário a ser definido.

Segundo o deputado, o objetivo é discutir políticas e estratégias que fortaleçam a cadeia produtiva de proteínas, setor responsável por parcela significativa dos empregos, da arrecadação tributária e do superávit da balança comercial brasileira.

"A cadeia da proteína engloba mais de 18% do PIB e 25,8% das nossas exportações. São 16 milhões de empregos diretos e indiretos espalhados pelo setor, o que representa 2,23% dos empregos do país", informa.

Alceu Moreira destaca que o Brasil já é reconhecido mundialmente como um dos principais exportadores de proteínas e que o fortalecimento do setor é essencial para manter e ampliar essa posição no cenário internacional.

E afirma que a crescente demanda global por proteínas e o aumento da concorrência internacional tornam necessário ouvir especialistas, produtores e representantes do setor público e privado.

"A realização de uma audiência pública permitirá reunir agentes-chave do setor público e privado para discutir os desafios e oportunidades, bem como propor soluções que fortaleçam o setor e impulsionem a exportação de proteínas", diz Moreira.