CPMI do INSS ouve empresário investigado por fraude em descontos a aposentados

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS ouve nesta segunda-feira (1º), às 16 horas, o empresário Sandro Temer de Oliveira, investigado por envolvimento em descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas.

Ele é ligado a duas associações suspeitas de integrar o esquema. O empresário foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Sem Desconto. A reunião será no plenário 2 da ala Nilo Coelho, no Senado Federal.

A audiência será interativa e permitirá o envio de perguntas pela internet.

A convocação foi feita pelos senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Alessandro Vieira (MDB-SE). Segundo os parlamentares, os valores obtidos com os descontos foram repassados a empresas em nome de laranjas.

De acordo com Izalci, Sandro e seu sócio, Alexsandro Prado Santos, controlavam duas associações com sede em Sergipe: a Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social (AAPPS Universo) e a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (APDAP Prev). As entidades teriam sido utilizadas para realizar descontos mensais compulsórios e fraudulentos.

A comissão pode ouvir, no mesmo dia, o ex-coordenador-geral de pagamentos e benefícios do INSS, Jucimar Fonseca da Silva, se houver tempo. Jucimar foi convocado por meio de 11 requerimentos, um deles apresentado por Izalci Lucas. Segundo o senador, ele ocupou “uma posição nevrálgica” no INSS e teve papel central no esquema de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), também apresentou requerimento para convocar Jucimar.