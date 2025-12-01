Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo reduz previsão do salário mínimo para 2026

O valor final será definido em 10 de dezembro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgar o índice de inflação que serve de base para o cálculo

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Grupo Planalto de Comunicação
01/12/2025 às 09h05
Governo reduz previsão do salário mínimo para 2026
Imagem: Reuters/Bruno Domingos

O governo federal revisou para baixo a previsão do salário mínimo de 2026. A estimativa, que antes era de 1.631 reais, passou para 1.627 reais, conforme atualização enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso. A revisão acompanha a nova projeção de inflação mais baixa para 2024.

Essa atualização é necessária para orientar a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e, depois, da Lei Orçamentária Anual. Se o valor for mantido, o salário mínimo terá reajuste de 7,18% em relação aos atuais 1.518 reais.

O valor final será definido em 10 de dezembro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgar o índice de inflação que serve de base para o cálculo. A política de valorização considera a inflação acumulada até novembro e o crescimento da economia de dois anos antes, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal.

A revisão tem impacto direto nas contas públicas, já que o salário mínimo é referência para benefícios previdenciários e outras despesas obrigatórias. O novo cálculo ajuda a reduzir pressões sobre o Orçamento de 2026, em meio ao debate sobre a meta fiscal.

O governo também revisou as previsões para os próximos anos: 1.721 reais em 2027, 1.819 reais em 2028 e 1.903 reais em 2029, todos um pouco abaixo das projeções anteriores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Passageiros poderão pagar tarifas com cartão de crédito e débito

 © José Cruz/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Mercado reduz previsão da inflação para 4,43% este ano

Estimativa para o PIB é 2,16% em 2025

 (Foto: Freepik)
Energia Atual Há 4 horas

Dezembro terá conta de luz mais leve

Aneel reduz a cobrança extra e aciona a bandeira amarela, após seis meses de tarifas mais pesadas.

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 dias

BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários

Instituições serão responsáveis por operações bancárias terceirizadas

 © Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 3 dias

Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades

Emendas parlamentares terão reforço de R$ 149,3 milhões

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias