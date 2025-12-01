Governo reduz previsão do salário mínimo para 2026

O governo federal revisou para baixo a previsão do salário mínimo de 2026. A estimativa, que antes era de 1.631 reais, passou para 1.627 reais, conforme atualização enviada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento ao Congresso. A revisão acompanha a nova projeção de inflação mais baixa para 2024.

Essa atualização é necessária para orientar a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e, depois, da Lei Orçamentária Anual. Se o valor for mantido, o salário mínimo terá reajuste de 7,18% em relação aos atuais 1.518 reais.

O valor final será definido em 10 de dezembro, quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgar o índice de inflação que serve de base para o cálculo. A política de valorização considera a inflação acumulada até novembro e o crescimento da economia de dois anos antes, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal.

A revisão tem impacto direto nas contas públicas, já que o salário mínimo é referência para benefícios previdenciários e outras despesas obrigatórias. O novo cálculo ajuda a reduzir pressões sobre o Orçamento de 2026, em meio ao debate sobre a meta fiscal.

O governo também revisou as previsões para os próximos anos: 1.721 reais em 2027, 1.819 reais em 2028 e 1.903 reais em 2029, todos um pouco abaixo das projeções anteriores.