Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Corinthians e Botafogo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão

Timão fica longe da Libertadores e Glorioso distante da fase de grupos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 00h13
Corinthians e Botafogo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão
© Thiago Bernardes

Um empate que não deixou ninguém satisfeito na Neo Química Arena. Neste domingo (30), Corinthians e Botafogo ficaram no 2 a 2 no encerramento da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro , em duelo transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.

Os sete primeiros do Brasileirão se garantem na Libertadores, sendo que os dois últimos desse bloco terão que disputar a fase preliminar do torneio continental. O Glorioso, em sexto com 59 pontos, está classificado à competição sul-americana, mas ainda busca um lugar direto à fase de grupos. O Timão, com 46 pontos, está em nono e depende que seja aberta uma oitava vaga, o que acontece se Cruzeiro (terceiro) ou Fluminense (sexto) vencerem a Copa do Brasil. Mas o clube paulista também pode garantir a vaga se vencer essa competição, na qual é semifinalista.

Uma desatenção do sistema defensivo do Botafogo, aproveitada com eficiência pelo Corinthians, foi a síntese do primeiro tempo e tirou o zero do placar em São Paulo. Aos sete minutos, Léo Linck saiu jogando com Newton na entrada da área, mas o volante acabou desarmado pelo meia Raniele, que entrou na área, recebeu do atacante Dieguinho e bateu na saída do goleiro.

Mais ligado, o Botafogo passou a controlar as ações de ataque na volta do intervalo e conseguiu a virada em um intervalo de seis minutos, com participação importante de Álvaro Montoro. Aos 14, o argentino - que entrou na etapa inicial, no lugar do também meia Jefferson Savarino, contundido - abriu na esquerda para o lateral Cuiabano, que invadiu a área e finalizou sem chances para o goleiro Hugo Souza.

Alerta de Golaço

Depois, aos 20, Montoro rolou para o volante Allan aparecer pela direita e cruzar rasteiro na área. A zaga do Corinthians não afastou e a bola subiu o suficiente para o meia Jordan Barrera dar um lindo voleio. Um autêntico golaço que colocou o Glorioso à frente na Neo Química Arena.

A vantagem, porém, durou até os 36 minutos, quando o atacante Vitinho fez ótima jogada, escapou pela direita e tocou na área para o zagueiro Gustavo Henrique mandar para as redes e deixar tudo igual. Ainda deu tempo para, em uma confusão entre jogadores de ambas as equipes, o atacante Jeffinho, reserva do Botafogo, ser expulso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Fortaleza bate Atlético-MG e fica perto de sair do Z4 do Brasileirão

Graças a golaço, Leão do Pici chega a oito jogos de invencibilidade
Esportes Há 10 horas

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel disputaram final dominada pelo Japão
Esportes Há 10 horas

Judô: Leonardo Gonçalves leva bronze no Grand Slam de Abu Dhabi

Brasileiros encerram participação com três pódios e vão para Tóquio
Esportes Há 13 horas

Flamengo garante vagas na Copa Intercontinental e no Mundial de 2029

Título da Libertadores põe Rubro-Negro na rota do Paris Saint-Germain
Esportes Há 1 dia

Filipe Luís afirma que sempre acreditou no título da Libertadores

Técnico diz esperar grande festa na chegada da equipe ao Rio

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
18° Sensação
1.34 km/h Vento
97% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Isenção do IR injeta R$ 28 bilhões na economia, diz Lula
Esportes Há 3 horas

Corinthians e Botafogo empatam e estacionam na tabela do Brasileirão
Esportes Há 3 horas

Fortaleza bate Atlético-MG e fica perto de sair do Z4 do Brasileirão
Crime fatal Há 5 horas

Homem morre após briga em residência perto da BR-386, em Carazinho
Fé vocacional Há 5 horas

Miss Brasil 2025 cogita deixar concursos e seguir vida religiosa se tornando freira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 485,768,80 -5,68%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias