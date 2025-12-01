Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Fortaleza bate Atlético-MG e fica perto de sair do Z4 do Brasileirão

Graças a golaço, Leão do Pici chega a oito jogos de invencibilidade

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/12/2025 às 00h13

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro desde a décima rodada, o Fortaleza deu um importante passo na missão de permanecer na primeira divisão. Neste domingo (30), o Leão do Pici derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena Castelão, em duelo atrasado da 35ª rodada.

O Tricolor de Aço segue no Z4, como é chamado o grupo dos quatro últimos colocados, que caem à Série B, mas vive o melhor momento na competição. A equipe comandada por Martín Palermo tem, agora, oito partidas de invencibilidade e três vitórias seguidas. Os cearenses, em 18º lugar, foram a 40 pontos, um a menos que o Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Já o Galo permanece com 45 pontos, na 13ª posição, com remotas chances de descenso.

Mais presente no ataque nos primeiros 45 minutos, o Fortaleza saiu na frente. Aos 40, Breno Lopes entrou na área pela esquerda e cruzou rasteiro para o também atacante Adam Bareiro, que tocou de calcanhar para Tomás Pochettino. O meia teve tempo de dominar e finalizar no canto direito do goleiro Everson. Na etapa final, o Atlético-MG se lançou a frente e cedeu contra-ataques perigosos ao Leão do Pici, mas a rede da Arena Castelão não balançou mais.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (2), às 19h (horário de Brasília), para enfrentar o Corinthians, novamente na capital cearense, pela 37ª rodada. No mesmo dia, às 21h30, o Atlético-MG visita o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, em partida atrasada da 34ª rodada.

