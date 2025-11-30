Domingo, 30 de Novembro de 2025
Judô: Leonardo Gonçalves leva bronze no Grand Slam de Abu Dhabi

Brasileiros encerram participação com três pódios e vão para Tóquio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/11/2025 às 17h02

O judô brasileiro encerrou o Grand Slam de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, penúltima etapa internacional da temporada, com três bronzes.

A última medalha foi conquistada neste domingo (30), pelo paulista Leonardo Gonçalves , da categoria até 100 quilos (kg).

Quinto colocado no ranking da Federação Internacional de Judô (IJF, sigla em inglês), Leonardo fez quatro combates para chegar ao pódio. Na estreia, venceu o eslovaco Benjamin Mataseje (118º). Depois, perdeu para o húngaro Zsombor Veg (14º). Na repescagem, derrotou Dzhakhongir Madzhidov (sétimo), do Tadjiquistão. Por fim, superou o holandês Simeon Catharina (18º), assegurando o bronze.

A medalha de ouro da categoria ficou com o russo Arman Adamian, nono do mundo, que superou o compatriota Idar Bifov (93º) na final. Além de Leonardo, o georgiano naturalizado espanhol Nikoloz Sherazadishvili (oitavo) também foi bronze.

O Brasil teve outros dois judocas no tatame neste domingo, na categoria até 90 kg.

Apesar de serem os mais bem ranqueados do peso, os paulistas Rafael Macedo (quinto) e Marcelo Fronckowiak (sexto) não chegaram à disputa por medalhas. Rafael perdeu na estreia, para Vadim Ghimbovschi, da Moldávia (68º). Marcelo, após derrotar Abdulahad Majidov, do Tadjiquistão (sem ranking), caiu para o sérvio Nemanja Majdov (22º).

As outras medalhas de bronze do Brasil em Abu Dhabi vieram no sábado (29), com a carioca Rafaela Silva, na categoria até 63 kg, e o gaúcho Daniel Cargnin, entre os judocas até 73 kg.

O próximo e último compromisso da temporada será o Grand Slam de Tóquio, no Japão, entre os dias 6 e 7 de dezembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
