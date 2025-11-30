Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos recebe revitalização completa da fachada

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

As ações do Governo de Santa Catarina para melhorar a saúde continuam avançando. Além das intervenções internas nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os hospitais estão passando por uma renovação visual. Em Florianópolis, o Hospital Nereu Ramos (HNR) está na fase final da revitalização de sua fachada.

A estrutura externa está 98% concluída, restando apenas ajustes. Antes desgastada, a fachada agora ganhou uma nova pintura que destaca as cores da bandeira de Santa Catarina, reforçando a identidade institucional e evidenciando que o prédio integra a rede estadual.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Com o objetivo de qualificar cada vez mais a estrutura do Hospital Nereu Ramos, algumas obras já foram realizadas, outras estão em andamento e novas serão feitas em breve. Em destaque, temos a fachada, que estava deteriorada, e cuja pintura agora reforça as cores da bandeira catarinense. Todas essas melhorias são investimentos do Governo do Estado para proporcionar conforto, qualidade e bem-estar aos pacientes, à população e aos servidores”, destacou a diretora do HNR, Bárbara Maurício Caetano Leite.

Também estão em andamento obras no acesso ao Ambulatório, com o nivelamento do piso que apresentava irregularidades. A adequação proporcionará mais segurança a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Foto: Reprodução/Secom SC

Desde 2023, o Estado promove uma série de obras estruturais no HNR. Entre os trabalhos já realizados estão a recuperação de uma área afetada por erosão, que possibilitou a reabertura do vestiário feminino das servidoras; a sinalização de vagas prioritárias; e correções no telhado e nas calhas. O hospital ainda modernizou completamente a rede elétrica da cozinha e fez a primeira grande reforma da UTI desde 1998.

Estão previstas a pintura das áreas internas, a revitalização dos quartos, que será executada gradualmente para evitar o bloqueio de leitos e manter o atendimento. Também será recuperada a Praça Vidal Machado e a Gruta, com renovação total da iluminação para oferecer um ambiente mais acolhedor, seguro e adequado para pacientes, visitantes e servidores.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]