Domingo, 30 de Novembro de 2025
19°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos recebe revitalização completa da fachada

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSCAs ações do Governo de Santa Catarina para melhorar a saúde continuam avançando. Além das intervenções internas nas u...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
30/11/2025 às 09h16
Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos recebe revitalização completa da fachada
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Jonatã Rocha/Secom GOVSC

As ações do Governo de Santa Catarina para melhorar a saúde continuam avançando. Além das intervenções internas nas unidades da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os hospitais estão passando por uma renovação visual. Em Florianópolis, o Hospital Nereu Ramos (HNR) está na fase final da revitalização de sua fachada.

A estrutura externa está 98% concluída, restando apenas ajustes. Antes desgastada, a fachada agora ganhou uma nova pintura que destaca as cores da bandeira de Santa Catarina, reforçando a identidade institucional e evidenciando que o prédio integra a rede estadual.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Com o objetivo de qualificar cada vez mais a estrutura do Hospital Nereu Ramos, algumas obras já foram realizadas, outras estão em andamento e novas serão feitas em breve. Em destaque, temos a fachada, que estava deteriorada, e cuja pintura agora reforça as cores da bandeira catarinense. Todas essas melhorias são investimentos do Governo do Estado para proporcionar conforto, qualidade e bem-estar aos pacientes, à população e aos servidores”, destacou a diretora do HNR, Bárbara Maurício Caetano Leite.

Também estão em andamento obras no acesso ao Ambulatório, com o nivelamento do piso que apresentava irregularidades. A adequação proporcionará mais segurança a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Desde 2023, o Estado promove uma série de obras estruturais no HNR. Entre os trabalhos já realizados estão a recuperação de uma área afetada por erosão, que possibilitou a reabertura do vestiário feminino das servidoras; a sinalização de vagas prioritárias; e correções no telhado e nas calhas. O hospital ainda modernizou completamente a rede elétrica da cozinha e fez a primeira grande reforma da UTI desde 1998.

Estão previstas a pintura das áreas internas, a revitalização dos quartos, que será executada gradualmente para evitar o bloqueio de leitos e manter o atendimento. Também será recuperada a Praça Vidal Machado e a Gruta, com renovação total da iluminação para oferecer um ambiente mais acolhedor, seguro e adequado para pacientes, visitantes e servidores.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 24 horas

Pesquisa aponta força do debate sobre dignidade menstrual nas redes

Levantamento da Nexus detalha como o tema repercute no digital

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

SUS vai ampliar em 30% capacidade de armazenamento de plasma no país

Equipamentos custaram R$ 116 milhões do Novo PAC Saúde

 Programa que atende idosos evita internações desnecessárias e reduz filas de espera por atendimento especializado -Foto: Ascom SES
Saúde Há 2 dias

Governo inaugura unidade de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Pelotas

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (28/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS e...

 O plasma é um componente do sangue que pode ser utilizado na produção de medicamentos essenciais -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 2 dias

Hemocentro do RS moderniza armazenamento de plasma destinado à produção de medicamentos derivados de sangue

O Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), está modernizando o armazenamento do excedente de plasma, compo...

 © Marcello Casal/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Ação no Rio lembra Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito

Campanha tem como tema este ano "Talentos perdidos"

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 35°
31° Sensação
2.5 km/h Vento
49% Umidade
100% (1.65mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Segunda
26° 17°
Terça
29° 16°
Quarta
29° 14°
Quinta
30° 14°
Sexta
33° 16°
Últimas notícias
Obras Há 53 minutos

Governo Leite investiu R$ 29 milhões em 32 obras escolares finalizadas entre outubro e novembro
Saúde Há 2 horas

Saúde em Obras: Hospital Nereu Ramos recebe revitalização completa da fachada
Geral Há 3 horas

Hoje é Dia: Dezembro Vermelho, pessoas com deficiência e samba em foco
Meio ambiente Há 11 horas

Governo Leite entrega Licença de Operação para Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Saltinho, no município de Ipê
Esportes Há 11 horas

Filipe Luís afirma que sempre acreditou no título da Libertadores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,093,72 +0,60%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias