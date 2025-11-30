Filipe Luís afirma que sempre acreditou no título da Libertadores

O técnico Filipe Luís afirmou, após a conquista da Copa Libertadores com a equipe do Flamengo, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Palmeiras neste sábado (29) no Estádio Monumental de U, em Lima (Peru), que sempre acreditou que poderia levar o Rubro-Negro ao tetracampeonato da competição continental.

“Se eu esperava? Claro que esperava, pois sempre pensei grande, sempre pensei em conquistar coisas grandes. O Flamengo não tem que ser grato a mim, pois o Flamengo me dá essa oportunidade pela qualidade, investimento e organização. Me sinto privilegiado”, declarou o comandante da equipe da Gávea em entrevista coletiva.

Para Filipe Luís, ele faz parte de um grupo [como jogador e técnico] que está escrevendo uma página bonita da história do clube, repleta de conquistas importantes, como três edições da Copa Libertadores: “Antes de chegar aqui, o Flamengo tinha uma final de Libertadores. Agora tem cinco finais e quatro títulos, e continuará vencendo sem o Filipe, sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique. Tenho certeza de que a nossa passagem aqui está sendo muito valiosa. Estamos deixando um clube muito melhor do que encontramos. Isso me deixa muito orgulhoso”.

Na coletiva, o técnico do Flamengo afirmou que, após a grande festa que a torcida fez na última quarta-feira (26) no embarque da equipe para Lima, está na expectativa para reencontrar os torcedores no Rio de Janeiro para comemorar o título continental: “Desejo esse carinho dos torcedores para os jogadores, pois eles merecem. Eles se esforçaram muito e desejo que vivamos esse momento de alegria. Que os torcedores do Flamengo vejam esse troféu maravilhoso e que continuem aumentando. Segundo o [ex-jogador] Zico, o torcedor é patrimônio do Flamengo”.