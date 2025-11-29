Sábado, 29 de Novembro de 2025
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Final de etapa da Copa do Mundo de skate street terá dois brasileiros

Giovanni Vianna e Wallace Gabriel brigam pelo título em Kitakyushu

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/11/2025 às 18h51

O Brasil tem dois atletas na final da etapa de Kitakyushu (Japão) da Copa do Mundo de skate street. Neste domingo (30), a partir de 1h40 (horário de Brasília), os paulistas Giovanni Vianna e Wallace Gabriel brigam pelo título da disputa masculina. Entre as mulheres, não há representantes brasileiras na decisão, que começa às 0h40. O canal da World Skate, a federação responsável pela modalidade, transmite as provas ao vivo.

Na semifinal deste sábado (29), os skatistas realizaram duas voltas e três manobras. A somatória da maior nota de cada vale como pontuação final. Os oito melhores foram à decisão.

Número 11 do ranking masculino da World Skate, Giovanni teve o quarto melhor desempenho, com 156,81 pontos (68,26 da volta e 88,55 da manobra), enquanto Wallace (78º do mundo e que disputa apenas seu segundo evento no circuito) foi o sexto, com 153,69 pontos (68,61 da volta e 85,08 da manobra). O gaúcho João Lucas Alves, com 107,30 pontos (85,46 da manobra e 21,84 da volta), ficou em 14º, fora da final.

O japonês Sora Shirai - quarto do ranking e campeão mundial em casa há dois anos, quando a competição foi em Tóquio - teve a melhor avaliação da semifinal: 161,77 (89,06 da manobra e 72,71 da volta). Ele superou em dois pontos o compatriota Kairi Netsuke, número oito do mundo. O evento vale pontos no ranking da World Skate, que define os classificados à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos) em 2028.

No feminino, o domínio também foi japonês, com Liz Akama tendo a melhor pontuação (147,24), seguida por Ibuki Matsumoto (145,85 pontos) e Yumeka Oda (143,00). O país anfitrião ainda terá Nanami Onishi (125,69), classificada com a oitava vaga. As quatro estão entre as 13 melhores do ranking da World Skate.

As paulistas Pâmela Rosa (16ª do mundo) e Isabelly Ávila (53º) foram eliminadas ainda nas quartas de final. Vice-líder do ranking mundial, a maranhense Rayssa Leal não disputou o torneio. Prestes a completar 18 anos e já na reta final do Ensino Médio, a medalhista de prata nos Jogos de Tóquio e Paris (França) dedicou-se aos estudos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Brasil vence tchecas e vai à 2ª fase do Mundial Feminino de handebol

Leoas desencantam no 2º tempo e atingem segunda vitória na competição

 Investimento em estrutura esportiva teve anúncio em ato na sexta-feira (28/11) -Foto: Divulgação/Ascom SEL
Esporte e lazer Há 3 horas

Governo Leite anuncia investimento de mais de R$ 3 milhões para novo ginásio em Agudo

O governo Leite, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou, na sexta-feira (28/11), um investimento de R$ 3 milhões para o municípi...
Esportes Há 3 horas

Brasil fecha primeira fase da Copa do Mundo com 9 a 0 sobre Panamá

Seleção brasileira joga contra Japão nas quartas de final
Esportes Há 19 horas

Brasileirão: Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento

Peixe bate Sport e passa o Inter, goleado pelo Vasco debaixo de chuva
Esportes Há 23 horas

Cidades de Colômbia e Bolívia vão receber finais da Sul-Americana

Barranquilla e Santa Cruz de la Sierra foram anunciadas pela Conmebol

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
28° Sensação
1.63 km/h Vento
60% Umidade
47% (0.3mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
37° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
30° 18°
Quarta
30° 15°
Quinta
29° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 59 minutos

Final de etapa da Copa do Mundo de skate street terá dois brasileiros
Justiça Há 1 hora

Carmén Lúcia: "ditadura é como erva daninha que precisa ser cortada
Educação Há 2 horas

Governo Leite concede premiação em reconhecimento a projetos estudantis de impacto na promoção da equidade racial
Esportes Há 3 horas

Brasil vence tchecas e vai à 2ª fase do Mundial Feminino de handebol
Esporte e lazer Há 3 horas

Governo Leite anuncia investimento de mais de R$ 3 milhões para novo ginásio em Agudo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,310,68 -0,33%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6889 (28/11/25)
01
06
28
41
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3549 (28/11/25)
02
05
07
08
09
11
12
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias