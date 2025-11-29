Governo Leite anuncia investimento de mais de R$ 3 milhões para novo ginásio em Agudo

O governo Leite, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou, na sexta-feira (28/11), um investimento de R$ 3 milhões para o município de Agudo, na região Central. O valor será utilizado para a construção de um novo ginásio esportivo na cidade, dentro do Programa Rede de Ginásios Multiuso . Em Agudo, tem governo do Estado.

O anúncio foi realizado pelo secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, que se reuniu com o prefeito da cidade, Luís Henrique Kittel. “Esse novo espaço vai servir para formar atletas, fortalecer a comunidade e, principalmente, oferecer abrigo digno em momentos de necessidade. Estamos trabalhando para que nenhum município fique para trás e para que o esporte seja também uma ferramenta de proteção e esperança para o povo gaúcho", destacou Franczak.

O Rede de Ginásios Multiuso recebe investimento total da gestão do governador Eduardo Leite de R$ 55 milhões. A ação prevê a construção de 15 estruturas em cidades atingidas pelas enchentes de 2024.

Recuperação do Estado

Além de Agudo, as cidades que receberão os ginásios são Pelotas, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Canoas, Rio Grande, Rio Pardo, Sinimbu, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Muçum, Bento Gonçalves, São Sebastião do Caí, Charqueadas e Três Coroas.

A iniciativa integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e que foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Suporte humanitário