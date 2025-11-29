Sábado, 29 de Novembro de 2025
Governo Leite anuncia investimento de mais de R$ 3 milhões para novo ginásio em Agudo

O governo Leite, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou, na sexta-feira (28/11), um investimento de R$ 3 milhões para o municípi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/11/2025 às 16h26
Investimento em estrutura esportiva teve anúncio em ato na sexta-feira (28/11) -Foto: Divulgação/Ascom SEL

O governo Leite, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), anunciou, na sexta-feira (28/11), um investimento de R$ 3 milhões para o município de Agudo, na região Central. O valor será utilizado para a construção de um novo ginásio esportivo na cidade, dentro do Programa Rede de Ginásios Multiuso . Em Agudo, tem governo do Estado.

O anúncio foi realizado pelo secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, que se reuniu com o prefeito da cidade, Luís Henrique Kittel. “Esse novo espaço vai servir para formar atletas, fortalecer a comunidade e, principalmente, oferecer abrigo digno em momentos de necessidade. Estamos trabalhando para que nenhum município fique para trás e para que o esporte seja também uma ferramenta de proteção e esperança para o povo gaúcho", destacou Franczak.

O Rede de Ginásios Multiuso recebe investimento total da gestão do governador Eduardo Leite de R$ 55 milhões. A ação prevê a construção de 15 estruturas em cidades atingidas pelas enchentes de 2024.

Recuperação do Estado

Além de Agudo, as cidades que receberão os ginásios são Pelotas, Novo Hamburgo, Eldorado do Sul, Canoas, Rio Grande, Rio Pardo, Sinimbu, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Muçum, Bento Gonçalves, São Sebastião do Caí, Charqueadas e Três Coroas.

A iniciativa integra o Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e que foi criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Suporte humanitário

As instalações terão como diferencial, além da finalidade esportiva, a estruturação para acolher desabrigados e servir como centros de apoio humanitário. Antes do programa, as construções não eram pensadas para esta finalidade. As prefeituras garantirão os terrenos como contrapartidas e eles devem estar localizados em áreas não alagáveis.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

