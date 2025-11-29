Sábado, 29 de Novembro de 2025
Brasil fecha primeira fase da Copa do Mundo com 9 a 0 sobre Panamá

Seleção brasileira joga contra Japão nas quartas de final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/11/2025 às 16h26

A seleção brasileira goleou o Panamá por 9 a 0, neste sábado (29) na PhilSports Arena, em Manila (Filipinas), e confirmou o primeiro lugar do Grupo D da Copa do Mundo de futsal feminino. Agora, o próximo compromisso do Brasil é o Japão, na próxima terça-feira (2) pelas quartas de final da competição.

Com a vitória deste sábado, o time verde e amarelo fechou a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento, após os triunfos sobre o Irã, por 4 a 1, e diante da Itália, por 6 a 1. Desta forma a seleção brasileira chega às quartas junto com Argentina, Marrocos, Espanha, Colômbia, Portugal e Itália.

Diante do Panamá, o Brasil precisou de menos de um minuto para abrir o placar graças ao gol contra de Rangel. A partir daí o time canarinho ampliou sua vantagem com gols de Camila, Vanin, Tampa (três), Luciléia (dois) e Simone.

"Sabemos que tivemos jogos nos quais encontramos um pouco mais de dificuldade, mas, principalmente contra a Itália, fizemos uma partida muito boa. Conseguimos encaixar tudo que treinamos durante esse período. Agora é concentração total, porque é mata-mata e não podemos errar. É colocar ainda mais do Brasil dentro de quadra", declarou a ala Tampa em entrevista à CBF TV.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
