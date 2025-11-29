Sábado, 29 de Novembro de 2025
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasileirão: Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento

Peixe bate Sport e passa o Inter, goleado pelo Vasco debaixo de chuva

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/11/2025 às 00h41

O Santos respirou fundo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (28), o Peixe venceu o Sport por 3 a 0 na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 36ª rodada, ganhando duas posições na classificação.

O Alvinegro Praiano saiu da zona de rebaixamento, indo aos mesmos 41 pontos do Internacional e ficando à frente, em 15º lugar, no saldo de gols.

Como ultrapassou o Colorado, é certo que o clube paulista termina a rodada fora do Z4, que reúne os quatro últimos colocados. O Leão rubro-negro, que acumulou a nona derrota seguida, é o lanterna, com 17 pontos, sem mais chances de permanecer na primeira divisão.

Apesar da presença colocada em dúvida por conta de uma lesão no joelho esquerdo, Neymar não somente foi relacionado como iniciou o duelo como titular. E foi dos pés dele que saiu o primeiro gol santista.

Em contra-ataque pela direita, o também atacante Guilherme inverteu a jogada para o camisa 10 entrar na área e finalizar no canto esquerdo do goleiro Gabriel, aos 25 minutos.

Dez minutos depois, após cobrança de escanteio pela direita, o volante William Arão cabeceou e acertou a trave direita do Sport.

Na sobra, o zagueiro Rafael Thyere tentou afastar, mas acertou o chute em cima do volante Lucas Kal, do próprio time. A bola desviou e foi para as redes do Leão, aumentando a vantagem alvinegra.

Na etapa final, aos 22 minutos, Neymar cobrou escanteio pela esquerda e o volante João Schmidt, de cabeça, desviou no canto esquerdo de Gabriel.

E o quarto poderia ter saído quatro minutos depois, quando o lateral Matheus Alexandre derrubou o meia Álvaro Barreal na área. O árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti, mas voltou atrás após rever o lance no vídeo e ver impedimento do volante Zé Rafael no lance.

Goleada debaixo d'água

Mais cedo, o Vasco encerrou uma sequência de cinco derrotas seguidas com uma goleada por 5 a 1 sobre o Internacional, em São Januário. O triunfo encaminhou a permanência do time carioca na Série A e manteve os gaúchos ameaçados de rebaixamento.

A partida ficou mais de uma hora interrompida por conta das condições do gramado em meio à forte chuva que caiu no Rio de Janeiro. O jogo estava no intervalo. Apesar de as equipes desejarem o adiamento, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima optou pela continuidade do encontro.

O Cruzmaltino segue com o sonho de ir à Libertadores pelo Brasileirão vivo. Se Cruzeiro (3º) ou Fluminense (5º) conquistarem a Copa do Brasil, abrem uma vaga extra à principal competição do continente, destinada ao oitavo colocado da Série A, posto hoje ocupado pelo São Paulo. Com 45 pontos, o time carioca é o 10º, a três pontos do Tricolor. Já o Colorado pode encerrar a 36ª rodada no Z4 se o Vitória superar o Mirassol no sábado (29), às 16h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador.

Com oito minutos, o Vasco já vencia por 2 a 0. Aos três, Andrés Gómez desarmou o zagueiro Braian Aguirre no campo do Inter, entrou na área e abriu o placar. Cinco minutos depois, o também atacante Rayan concluiu para as redes a assistência do lateral Paulo Henrique pela direita. Aos 46, o centroavante Ricardo Mathias descontou, após cruzamento do volante Alan Rodríguez.

Depois da longa interrupção pela chuva, o Gigante da Colina voltou do intervalo disposto a aumentar a fatura.

Com um minuto do segundo tempo, Gómez chutou cruzado, Rayan aproveitou e concluiu para o gol. Aos 11, após cobrança de escanteio, o volante Cauan Barros teve de finalizar duas vezes para vencer o goleiro Sérgio Rochet e marcar o quarto dos mandantes. O quinto saiu aos 19 minutos, com o atacante Nuno Moreira recebendo de Paulo Henrique e batendo no canto de Rochet.

Juventude cai para a Série B

Em outro jogo desta noite, o Juventude empatou por 1 a 1 com o Bahia no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com 34 pontos, o time gaúcho teve o rebaixamento para a Série B decretado com duas rodadas de antecedência, já que dependia de um tropeço do Santos contra o Sport.

O Esquadrão de Aço, que foi a 57 pontos com o empate e ficou mais distante da vaga direta à fase de grupos da Libertadores, saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, em chute de fora da área de Ademir.

Sete minutos depois, o também atacante Gabriel Taliari aproveitou cruzamento do lateral Marcelo Hermes pela esquerda e deixou tudo igual. O Juventude até balançou as redes mais uma vez, aos 20 da etapa final, com o meia Marcos Paulo, de bicicleta, mas o lance foi anulado por impedimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Cidades de Colômbia e Bolívia vão receber finais da Sul-Americana

Barranquilla e Santa Cruz de la Sierra foram anunciadas pela Conmebol
Esportes Há 7 horas

Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano

Equipe não joga bem e vê cair invencibilidade que já durava 8 jogos
Esportes Há 7 horas

Três brasileiros vão à semi de etapa da Copa do Mundo de skate street

Disputa por vaga na final começa às 4h35 deste sábado (29)
Esportes Há 1 dia

Fluminense goleia São Paulo e confirma presença na Copa Libertadores

Time das Laranjeiras alcança vitória de 6 a 0 no Maracanã
Esportes Há 1 dia

Brasil sobra diante de Cuba na estreia do Mundial de Handebol Feminino

Próximo adversário será a República Tcheca, no sábado (29), às 14h

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
22° Sensação
0.7 km/h Vento
73% Umidade
47% (0.3mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
37° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
30° 18°
Quarta
30° 15°
Quinta
29° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Brasileirão: Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento
Economia Há 54 minutos

BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários
Geral Há 54 minutos

Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
Economia Há 54 minutos

Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
Habitação Há 54 minutos

Governo Leite entrega unidades habitacionais em Panambi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,365,00 -0,52%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6889 (28/11/25)
01
06
28
41
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3549 (28/11/25)
02
05
07
08
09
11
12
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias