Sábado, 29 de Novembro de 2025
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades

Emendas parlamentares terão reforço de R$ 149,3 milhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/11/2025 às 00h23
Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
© Antônio Cruz/ Agência Brasil/Arquivo

O Ministério das Cidades será a única pasta do governo federal a ter recursos liberados, no valor de R$ 501,4 milhões, após a redução do volume de recursos congelados no Orçamento de 2025 , conforme detalhamento divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. As emendas parlamentares terão reforço de R$ 149,3 milhões.

A liberação dos recursos consta de decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Esse decreto prevê a redução de R$ 12,1 bilhões para R$ 7,7 bilhões do total de recursos congelados no Orçamento , divulgada pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento no último dia 21.

Em tese, o volume de recursos liberados corresponderia a R$ 4,4 bilhões . No entanto, como o governo cancelou R$ 3,84 bilhões em gastos discricionários (não obrigatórios) desde setembro para cobrir gastos obrigatórios, o total efetivamente liberado, ao somar as emendas parlamentares e a verba do Ministério das Cidades, cai para R$ 650,7 milhões.

Bloqueios e contingenciamentos

Atualmente, o Orçamento de 2025 tem R$ 4,4 bilhões bloqueados e R$ 3,3 bilhões foram contingenciados. O bloqueio é adotado quando os gastos previstos superam o limite imposto pelo arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é aplicado quando há frustração de receitas e risco de descumprimento da meta fiscal.

No caso do contingenciamento, o valor passou de zero em setembro para R$ 3,3 bilhões em novembro porque o Tesouro Nacional terá de cobrir o déficit dos Correios.

Para cumprir o limite inferior da meta do arcabouço fiscal, que prevê déficit primário de R$ 31 bilhões, o governo teve de contingenciar R$ 3,3 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Há 1 hora

BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários

Instituições serão responsáveis por operações bancárias terceirizadas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Banco Central lança portabilidade de crédito no open finance

Funcionalidade estará disponível ao público em fevereiro
Economia Há 5 horas

BC proíbe fintechs sem licença de usar termos como “banco” e “bank”

Instituições têm até um ano para adequar-se à medida

 © Arquivo/Agência Brasil
Economia Há 6 horas

Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro

Segundo Aneel, bandeira tarifária passa de vermelha para amarela

 MCPF
Economia Há 7 horas

Setor habitacional nota aumento no uso de casa de madeira

Levantamentos recentes de entidades de engenharia apontam crescimento contínuo do uso da casa de madeira no setor habitacional.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
22° Sensação
0.7 km/h Vento
73% Umidade
47% (0.3mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Domingo
37° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
30° 18°
Quarta
30° 15°
Quinta
29° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Brasileirão: Neymar marca, Santos vence e deixa zona de rebaixamento
Economia Há 54 minutos

BC fecha cerco a contas-bolsão e regulamenta serviços bancários
Geral Há 54 minutos

Delegado assume Secretaria de Segurança em SP no lugar de Derrite
Economia Há 54 minutos

Governo libera R$ 501,4 milhões para Ministério das Cidades
Habitação Há 54 minutos

Governo Leite entrega unidades habitacionais em Panambi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,365,00 -0,52%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6889 (28/11/25)
01
06
28
41
42
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3549 (28/11/25)
02
05
07
08
09
11
12
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias