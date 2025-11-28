Cidades de Colômbia e Bolívia vão receber finais da Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu Barranquilla, na Colômbia, e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, como sedes das finais da Copa Sul-Americana em 2026 e 2027, respectivamente. O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (28).

A final de 2025 esteve marcada para Santa Cruz de la Sierra, mas como o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera não foi aprovado na inspeção realizada dois meses antes da partida, a Conmebol optou pela mudança de sede, levando o jogo para Assunção, no Paraguai.

No último sábado (22), o Lanús, da Argentina, conquistou o bi da Sul-Americana ao superar o Atlético-MG nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

Os estádios ainda não foram anunciados. No caso de Barranquilla, o favorito é o Metropolitano, casa do Júnior Barranquilla e que também recebe jogos da seleção colombiana, com capacidade para 60 mil torcedores.

Já em Santa Cruz de la Sierra, o Ramón Tahuichi Aguilera - que abriga as partidas de Oriente Petrolero, Blooming e Destroyers no Campeonato Boliviano - deve ter nova chance de abrigar a decisão continental.

O Metropolitano foi palco da final de 2018, entre Júnior e Athletico-PR, na última edição em que a decisão da Sul-Americana ocorreu em jogos de ida e volta. A segunda partida foi na Arena da Baixada, em Curitiba. Após empates por 1 a 1, o Furacão levantou a taça nos pênaltis.

"Ambas designações representam um reconhecimento ao compromisso destas cidades com o desenvolvimento do futebol sul-americano e abrirão as portas a experiências únicas para os aficionados, para as comunidades locais e os clubes protagonistas", disse a Conmebol, em nota oficial.