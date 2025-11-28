Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro

Segundo Aneel, bandeira tarifária passa de vermelha para amarela

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 19h28
Consumidor terá redução no preço da energia elétrica em dezembro
© Arquivo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28) que a bandeira tarifária em dezembro passou da vermelha no patamar 1, em novembro, para amarela em dezembro.

Isso significa que a pessoa deixa de pagar R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (KW/h) consumidos e passa a pagar R$ 1,885 .

De acordo com a Aneel, a entrada do período chuvoso no país, a previsão de chuvas para dezembro é superior às chuvas que ocorreram em novembro, na maior parte do país.

"Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda", informou a Agência.

A Aneel acrescentou “que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo". A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro .

Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh.

>>Agência Brasil explica: como funcionam as bandeiras tarifárias

Custos extras

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 38 minutos

BC proíbe fintechs sem licença de usar termos como “banco” e “bank”

Instituições têm até um ano para adequar-se à medida

 MCPF
Economia Há 2 horas

Setor habitacional nota aumento no uso de casa de madeira

Levantamentos recentes de entidades de engenharia apontam crescimento contínuo do uso da casa de madeira no setor habitacional.

 Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Imposto de Renda Há 5 horas

Isenção do Imposto de Renda vai beneficiar mais de 800 mil contribuintes no Rio Grande do Sul

As novas regras passam a valer já para a declaração do próximo ano.

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

Black Friday: problemas em entregas lideram reclamações

Levantamento de plataforma de reclamações destaca atraso em entregas

 (Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil)
Economia Há 10 horas

Desemprego recua a 5,4% e país registra melhores indicadores desde 2012

Recordes em emprego formal e rendimento impulsionam melhora no mercado de trabalho, aponta Pnad Contínua

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
23° Sensação
1.42 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Geral Há 19 minutos

Entregadores protestam contra modalidade nova de trabalho do iFood
Geral Há 19 minutos

Duas funcionárias do Cefet no RJ são mortas a tiros por colega
Economia Há 35 minutos

BC proíbe fintechs sem licença de usar termos como “banco” e “bank”
Esportes Há 35 minutos

Cidades de Colômbia e Bolívia vão receber finais da Sul-Americana
Justiça Há 2 horas

Defesa de Bolsonaro entra com novo recurso no STF contra condenação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,02%
Euro
R$ 6,18 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,962,00 -0,21%
Ibovespa
159,072,13 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias