Governo inaugura unidade de atendimento do Programa Saúde 60+ RS em Pelotas

O governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira (28/11), o Centro de Atendimento Especializado de Saúde da Pessoa Idosa do Programa Saúde 60+ RS em Pelotas. A unidade funciona no Centro Regional de Cuidados Paliativos – Cuidativa, vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A agenda incluiu ainda a assinatura do convênio do Programa Avançar Mais na Saúde com o Hospital Beneficência Portuguesa, também em Pelotas.

“Já temos 15 unidades do Saúde 60+ RSno Rio Grande do Sul, e a meta é chegarmos a 20. Isso é resultado de um investimento de mais de R$ 31 milhões. Antes, quando assumimos o Estado, havia muitas dívidas e dificuldade pagar prefeituras e hospitais. Hoje, com as contas em dia, o governo consegue investir naquilo que é a maior obra que se pode fazer: proteger as pessoas e cuidar delas, oferecendo serviços o mais perto possível do local onde residem”, afirmou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

“O Saúde 60+ RSnos habilita como centro de referência e nos permite atender um volume maior de pessoas com mais de 60 anos. E são essas pessoas, os idosos frágeis e os com demência, que muitas vezes não têm acesso a serviços especializados do tipo. Por isso, estamos muito organizados para poder acolher essa comunidade de Pelotas e região”, salientou a coordenadora do serviço (que já está funcionando desde outubro), Julieta Fripp.

“Logo na triagem, os idosos que chegam para o atendimento do Saúde 60+ RS já se sentem bem acolhidos: eles percebem que suas demandas estão sendo ouvidas e que terão um atendimento de todas as especialidades da equipe multidisciplinar, não só da equipe médica. Sentem, enfim, que é um ambiente de escuta e de acolhimento”, contou a médica geriatra Jane de Campos, que trabalha no Cuidativa.

Sobre o Saúde 60+ RS

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do governo estadual que funciona por meio de serviços regionalizados de saúde e atua como apoio à atenção primária. Com isso, busca evitar internações desnecessárias e reduzir filas de espera por atendimento especializado.

“O programa foi criado para preencher um espaço entre a atenção primária e os serviços de alta complexidade, de modo que o idoso tenha um espaço único onde faz uma avaliação e recebe cuidado integral, tanto médico como da equipe multiprofissional. Esse cuidado envolve os aspectos emocional e funcional, além de exames”, explicou Arita.

O governo repassa R$ 130 mil mensalmente para custeio do serviço, que será referência para 21 municípios da região e cujas metas mensais abrangem:

320 consultas médicas, incluindo um profissional especialista (no caso de Pelotas, o médico geriatra);

mais de 1,2 mil atendimentos pela equipe multiprofissional;

e cerca de 910 exames.

Em termos de fluxo de atendimento, o idoso é avaliado pela atenção primária, que verifica seu enquadramento nos protocolos de cuidado especializado. Em seguida, é cadastrado no sistema de regulação de consultas (Gercon), que encaminha o usuário para o serviço.

Hospital Beneficência Portuguesa

Ainda cumprindo agenda em Pelotas, Arita assinou convênio do Programa Avançar Mais na Saúde com o Hospital Beneficência Portuguesa. O repasse de R$ 4 milhões será aplicado na revitalização da fachada da instituição.

Secretaria Arita assinou repasse de R$ 4 milhões para instituição de Pelotas -Foto: Ascom SES

“Estamos praticamente no final do sétimo ano de governo. Alcançamos diversos objetivos e estamos realizando entregas que estão fazendo a diferença na vida das pessoas, com a ampliação da oferta de serviços. O Programa Avançar Mais na Saúde só é possível porque o governo fez todos os ajustes necessários para que pudesse ter equilíbrio financeiro e capacidade de investir novamente na saúde”, frisou Arita.

O diretor-executivo do hospital destacou que o repasse estadual permitirá a realização de um sonho antigo da comunidade. “Em várias ocasiões, tínhamos os recursos para a obra de reestruturação da área externa da nossa instituição, mas precisamos realocar os valores para substituir um equipamento, pagar uma dívida ou resolver outra prioridade”, relatou. “Com isso, nossa instituição ficou com uma aparência que não condiz com o que internamente oferecemos em qualidade no atendimento – o que vai mudar agora."