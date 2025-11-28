Sexta, 28 de Novembro de 2025
Seleção feminina perde para Noruega em penúltimo compromisso do ano

Equipe não joga bem e vê cair invencibilidade que já durava 8 jogos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/11/2025 às 18h32

A seleção feminina de futebol perdeu da Noruega por 3 a 1 no Estádio Municipal Ciudad de La Línea, que fica na província de Cádiz, na Espanha. O jogo desta sexta-feira (28) foi o penúltimo de 2025. O resultado encerrou uma sequência invicta de oito partidas da equipe verde e amarela. As escandinavas não venciam o Brasil desde 1996.

Na próxima terça-feira (2), as brasileiras se despedem da temporada com mais um amistoso, desta vez contra Portugal. O jogo será realizado no Estádio Municipal de Aveiro, casa das adversárias, às 16h45 (horário de Brasília).

O Brasil sentiu a ausência de jogadoras importantes que estão entre as convocadas, como a lateral Yasmin (dores no joelho direito) e a meia Duda Sampaio (sofreu um pisão no pé direito), e demorou a se encontrar, enquanto a Noruega foi letal. Aos 10 minutos, a zagueira Tuva Hansen ganhou a disputa na defesa, saiu em contra-ataque e encontrou Signe Gaupset na área. A meio-campista bateu no canto esquerdo da goleira Lorena.

Quando parou de abusar das bolas longas, a seleção de Arthur Elias passou a ter mais oportunidades. Cecilie Fiskerstrand fez pelo menos duas ótimas defesas, aos 38 e aos 42 minutos, em chutes da atacante Bia Zaneratto e da volante Ary Borges, respectivamente. Aos 43, a goleira nada pôde fazer na cabeçada da zagueira Mariza, após escanteio cobrado pela volante Angelina pela esquerda, que deixou tudo igual.

A Noruega voltou melhor do intervalo e não demorou a voltar à dianteira. Aos sete minutos, em uma bola recuperada pelas escandinavas ainda no campo brasileiro, Ada Hegerberg foi lançada na área, às costas da zagueira Isa Haas. A atacante, considerada uma das melhores de todos os tempos, teve tranquilidade para rolar na esquerda e deixar Gaupset livre para fazer o segundo dela.

As brasileiras tentaram pressionar em busca do empate, mas, desorganizadas, cederam espaço para mais contra-ataques. Aos 21, a meia Emma Stølen avançou desde o meio-campo, perseguida por Yayá, e foi puxada pela volante do Brasil na entrada da área. A cobrança da penalidade ficou a cargo de Hegerberg, que acertou o canto direito de Lorena, marcando o terceiro das norueguesas, dando números finais ao duelo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
