Sexta, 28 de Novembro de 2025
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate Plano Nacional de Cultura e os direitos culturais do povo brasileiro

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (2) sobre o tema "Plano Nacional de Cultura e os direitos...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
28/11/2025 às 14h17
Comissão debate Plano Nacional de Cultura e os direitos culturais do povo brasileiro
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta terça-feira (2) sobre o tema "Plano Nacional de Cultura e os direitos culturais do povo brasileiro".

O debate foi proposto pela presidente da comissão, deputada Denise Pessôa (PT-RS), e está marcado para as 9 horas, no plenário 10.

A audiência integra o “Expresso 168”, espaço permanente de diálogo e fiscalização das políticas públicas, na forma de encontros com gestores, produtores e artistas de todas as linguagens para debater a política cultural.

“Os encontros do "Expresso 168" já se tornaram parte integrante dos trabalhos que subsidiam esta comissão. Criado em 2013, ficou consolidado como espaço de excelência para que diversos segmentos da sociedade possam se encontrar e debater os mais variados temas que permeiam a cultura no Brasil", destaca a deputada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 33 minutos

Comissão aprova uso obrigatório de fonte tamanho 14 em comunicações para idosos

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Comissão de Saúde/Divulgação
Câmara Há 48 minutos

Comissão de Saúde aponta entraves ao acesso de informações e falhas estruturais em unidades do AM

Diligência identifica restrição de dados, precariedade estrutural e risco assistencial em unidades financiadas com recursos federais

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que estende para 60 dias a validade da CNH vencida

Proposta segue para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votada no Plenário da Câmara

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova prioridade a pessoas idosas ou com câncer em serviços odontológicos do SUS

Proposta segue para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votada no Plenário da Câmara

 Neto Talmeli/Prefeitura de Uberaba-MG
Câmara Há 2 horas

Comissão debate educação na primeira infância

A comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 34/24 , sobre a primeira infância – período que ...

Tenente Portela, RS
32°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.31 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h14 Pôr do sol
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
29° 19°
Quarta
29° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 12 minutos

Serviços de redirecionamento facilitam compras na Black Friday dos EUA
Senado Federal Há 12 minutos

Sem consenso, exame de proficiência pode mudar a carreira de médico
Justiça Há 12 minutos

Moraes vota para condenar cinco PMs do DF a 16 anos de prisão
Imposto de Renda Há 24 minutos

Isenção do Imposto de Renda vai beneficiar mais de 800 mil contribuintes no Rio Grande do Sul
Tecnologia Há 27 minutos

FastPay lança plataforma que integra autonomia e eficiência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,49%
Euro
R$ 6,18 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,010,66 -0,55%
Ibovespa
159,643,23 pts 0.81%
Mega-Sena
Concurso 2944 (27/11/25)
08
15
23
39
40
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6888 (27/11/25)
05
29
37
52
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3548 (27/11/25)
04
08
09
10
11
12
13
15
16
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2854 (26/11/25)
02
04
05
07
18
25
26
28
37
38
40
42
50
54
57
68
73
76
88
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2891 (26/11/25)
14
26
28
31
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias