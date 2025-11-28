Grupo de Trabalho debate padrões de fabricação de suplementos alimentares

O Grupo de Trabalho sobre Comercialização de Suplementos Alimentares da Câmara dos Deputados realiza nova audiência pública nesta terça-feira (2). Desta vez serão discutidos os padrões de qualidade, a rastreabilidade e as boas práticas de fabricação dos suplementos alimentares produzidos e manipulados no Brasil.

O debate atende a pedido do coordenador do grupo, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), e está marcado para as 16 horas, no plenário 3.

“O fortalecimento da indústria nacional de suplementos alimentares depende do equilíbrio entre regulação sanitária e incentivo à inovação e competitividade", afirma Carreras.

"Esta audiência permitirá discutir critérios técnicos de fabricação e manipulação, promovendo transparência, qualidade e proteção à saúde dos consumidores, além de apoiar o setor produtivo que atua de forma responsável e regular”, acrescenta.