Câmara homenageia artistas que se destacam por meio do humor; assista

O Prêmio Paulo Gustavo , concedido pela Câmara dos Deputados, foi entregue na quarta-feira (26) a cinco personalidades que fazem do humor ferramenta de valorização da cultura brasileira.

Os agraciados desta edição foram:

o grupo Anjos do Picadeiro;

o educador Matheus Buente;

a atriz, humorista e roteirista Lívia La Gatto;

a artista e cientista Mari Kruger; e

o ator, roteirista, escritor e comediante Gregório Duvivier.

A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que propôs a criação do prêmio em memória do legado do ator, morto em decorrência da Covid-19, em 2021, destacou a importância do humor para a sociedade.

“O Paulo Gustavo sempre dizia: 'Rir é um ato de resistência'. O humor é coisa séria, e esse prêmio não só homenageia o Paulo, mas também dá relevância a essa arte que transforma vidas a partir do riso”, disse.

Um dos agraciados neste ano, Gregório Duvivier afirmou que a comédia é a mais popular das artes. “Então, nada faz mais sentido do que ela ocupar a Casa do povo.”

Como é feita a escolha

A escolha dos agraciados é feita, por voto secreto, pelo Conselho Deliberativo do prêmio, composto pela 2ª secretária da Câmara dos Deputados e pelos membros da Comissão de Cultura.

Os vencedores recebem um diploma de menção honrosa, em solenidade na Câmara dos Deputados.