Comissão de Educação ouve presidente do Inep sobre vazamento no Enem 2025

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouve, nesta terça-feira (2), o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palacios, sobre o suposto vazamento de questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, noticiado pela imprensa.

O convite foi feito pelo deputado Thiago de Joaldo (PP-SE). O debate será às 16 horas, em plenário a ser definido.

"O Enem é o principal instrumento de acesso ao ensino superior no país, afetando o futuro de milhões de jovens, e qualquer falha em sua segurança compromete diretamente a isonomia, a credibilidade e a confiança pública no sistema educacional brasileiro", afirma o parlamentar.

Ele espera que o presidente do Inep explique a situação, apresente o resultado das investigações conduzidas em parceria com a Polícia Federal, esclareça se houve falhas nos protocolos de segurança e que medidas serão adotadas para proteger futuras edições.

"Além disso, a comissão precisa de clareza técnica sobre como a anulação de questões afetará o complexo cálculo da Teoria de Resposta ao Item (TRI), garantindo a justa aferição do desempenho dos participantes", afirmou.