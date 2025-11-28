Desemprego recua a 5,4% e país registra melhores indicadores desde 2012

O Brasil registrou no trimestre encerrado em outubro a menor taxa de desemprego da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. O índice caiu para 5,4%, abaixo dos 5,6% medidos no trimestre móvel anterior e distante dos 6,2% do mesmo período de 2024.

A Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira (28), também mostrou avanço no mercado de trabalho, com recorde no número de trabalhadores com carteira assinada e rendimento médio no maior patamar da série.

Entre os destaques, a pesquisa aponta que o total de desocupados chegou a 5,910 milhões de pessoas, menor contingente já registrado, representando queda de 11,8% em relação ao ano anterior. Já o número de empregados com carteira assinada atingiu 39,182 milhões, consolidando novo recorde. O rendimento médio alcançou R$ 3.528, também o maior da série do IBGE.

A Pnad considera todas as formas de ocupação para pessoas com 14 anos ou mais e classifica como desocupada apenas a pessoa que buscou emprego nos 30 dias anteriores à entrevista. No total, 211 mil domicílios são visitados em todo o país.

A divulgação ocorre um dia após os dados do Caged, que monitora apenas o emprego formal. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o mês de outubro registrou saldo positivo de 85,1 mil vagas, e o acumulado de 12 meses soma 1,35 milhão de novos postos com carteira assinada.





