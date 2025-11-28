Comissão do Esporte debate preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza na quarta-feira (3) audiência pública para discutir a preparação da delegação brasileira para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, em 2026.

A reunião será realizada no plenário 4, às 14 horas.

O debate atende a pedido do deputado Douglas Viegas (União-SP). Ele lembra que a próxima edição dos jogos de inverno reunirá cerca de 3.500 atletas de 93 países, distribuídos em 16 modalidades esportivas.

O parlamentar acrescenta que a responsabilidade da preparação nacional para o evento é do Comitê Olímpico do Brasil (COB), com auxílio da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) e da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN).

"Há recursos públicos das loterias destinados às confederações das modalidades de inverno, o que reforça a importância de acompanhar a aplicação desses investimentos e o desenvolvimento das equipes nacionais", afirma Douglas Viegas.